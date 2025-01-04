黑潮藍／魚之吻

聯合報／ 文／黑潮藍
照鏡子的裂唇魚。文‧攝影／黑潮藍
照鏡子的裂唇魚。文‧攝影／黑潮藍

若遇到會潛水的朋友，可以問問看：你潛水時曾被魚偷親過嗎？

石朗是綠島西側的海洋資源保護區，是多數旅人認識清透黑潮的第一站，不論透過浮潛、SUP立槳，還是潛入水中看「海底郵筒」。

海底郵筒是許多潛水員寄信拍照的打卡熱點，相當於台北101，而它同時也是被魚偷親的熱區。讀到這邊，有經驗的讀者應該心裡已經浮現，那被稱作魚醫生的「裂唇魚」的身影了吧。

若是第一次聽說牠，又聽人們稱牠為醫生，而期待裂唇魚親切地「望聞問切」，那大概要失望了。牠較像是精準的外科醫生，鎖定我們臉上、嘴唇的廢棄角質就動手──未上麻醉難免有些刺痛，也更令人對其醫術留下深刻印象。

裂唇魚主治魚類皮膚、口腔與鰓蓋內的寄生蟲，也清潔嘴裡吃剩的食物殘渣。魚類還會主動上門尋求協助，在牠家附近排隊，形成一個特殊的清潔站。

石朗屬於「大都會」，醫療資源相對充足，且醫生以同樣的熱情為人類清潔，有時甚至同時間會有四位以上醫生看診，儼然像去醫學中心做檢查。不過，某次我已準備好要被魚吻了，預期中的疼痛感竟未出現，反而見到平時鮮少留意到的生物行為──裂唇魚照鏡子。

潛水員戴的面鏡有時會反射影像，如同鏡子，看見裂唇魚聚集在前面上下打量的反應，使我想起《國家地理雜誌》的科普文：〈裂唇魚可能具有從鏡中認出自己的能力〉。今年日本大阪公立大學研究團隊更進一步發現，裂唇魚會利用鏡子來評估自己的體型，以此決定是否攻擊比自己稍大或稍小的魚，根據學者的說法，牠們可能是少數具有自我意識的生物。

看來，無論在海中還是陸地，當醫生都要有些特殊技能呢。

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