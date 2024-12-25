范廣元／精神科面試揭密：那些考官其實在觀察什麼？

如果現在叫我像他一樣，坐在一排資深精神科醫師前面試，我應該會緊張到說不出話吧！

初生之犢的勇氣

每年年底是住院醫師徵選季，這年他申請精神科，考完人稱「如入寶山不能空手回」的寶山醫院這場，心情七上八下。他趁記憶猶新，面試後記了筆記，因緣際會找到我，希望我以精神科醫生的角度陪他復盤。我欣然赴約。

面試是心理戰，考生努力呈現自己，考官則在提問中觀察、評估理想人選。只是，這場考官全部是理解人心的專家，考生所講、所沒講、用何種方式講，無處不是訊息，簡直讓人無所遁形。

他隻身走進大會議室，以初生之犢的勇氣迎向考驗。首先是必考題：自我介紹，以及為什麼想走精神科？

「我對人有興趣，善於傾聽同理，也喜歡精神科的人文氣息……」他四平八穩地講完。

主任首先提問：距離報到還有半年，你有什麼規畫？你覺得退伍後先去其他醫院短期工作，提早取得PGY資格（畢業後一般醫學訓練，包含內外科、急診、社區醫療等，時為半年期，於第一年住院醫師期間完訓；現已延長為兩年期），與進精神科之後再PGY，有何利弊得失？

「考完試我打算充實自己，學日文、德文，或到海外當志工。因為我退伍前後生活相當忙亂，覺得很難兼顧臨床工作、值班、準備面試，就沒選擇先PGY。我希望做的每一步決定皆是謹慎的。」

這題不容易答。其實提早PGY好處顯而易見──第一年住院醫師期間能全部留在精神科病房訓練，不用花半年外訓；個人臨床經驗成長更快，病房團隊人力也更充裕。考官一方面看到他將有半年不工作，相較於利用退伍空檔先至他科任職、取得PGY資格的考生，顯得較不積極；但考官另一方面也想聽他如何反轉自己沒有PGY的劣勢，如闡述「Gap year」的價值等，只可惜他的回答有些避重就輕。

出招接招大考驗

針對他自傳寫的交換學生經驗，另名老師問：你說出國見習時獲益良多，未來怎麼維持國際觀？

「我未來首要目標是扎實完成住院醫師訓練，期許將來有機會出國進修，現階段則先透過線上課程與國際接軌。」

這題是評估應試者的國際視野與格局，但如果答得太滿，顯得外務太多，不免可能因影響本科繁重的工作學習導致扣分。他的答案算安全牌。

下一題精神科面試很常問：你人生迄今最大的挫折是？

「大學合唱團後期喉嚨不適，檢查是聲帶萎縮，隔年決定自費做聲帶手術。沒想到手術完發聲共鳴改變，唱不出高音，喉嚨還反覆發炎。起初非常懊惱，然而，我了解到生活並非盡如人意，如Morgan Scott Peck在The Road Less Traveled這本書中所說：Life is difficult. Once we truly know that life is difficult, life is no longer difficult.（人生困難重重。可一旦想通這道理，就能超越它。）我因此成長很多。」

他的答案非常正能量，用一句箴言把挫折消化。可精神科老師們想的絕不僅止於此──他真的消化了嗎？一種過於正向、將負向情緒壓抑隔絕的「超理智」防衛模式，在此顯現。

又，該作者雖是一位美國精神科醫師，著作也受大眾歡迎，臨床上卻不很出名，在資深精神科師長前提這本書，無疑班門弄斧，恐怕也很難引起老師們共鳴，甚為可惜。

再一題狀況題：你值班時，某患者情緒急躁、行為暴衝，此時若沒有防護班（醫院配置人力，於患者因症狀無法自控、有傷人風險時出動協助），你會怎麼做？

「見習時就學到，安全第一。保護性約束是為了病人好，我會視現場情況請求協助。」他答得較籠統。

老師追問：叫警衛不一定能及時來，醫師需要去做約束嗎？

「我想我會去做。」

這題考臨場反應，也看龐大壓力下的戰或逃。或許他受道德感驅策覺得該這麼答，但以我的實務經驗，風險真的太高，在支援人力過來之前，不會輕易動作。危機處理的重點，更在於保持冷靜、做好團隊領導者角色。這也是專科訓練必經的考驗。

閒聊中洩漏天機

正題問完，換兩家與寶山合作訓練、當日也聯合徵選的療養院提問。考官單刀直入：對我們T療、B療了解嗎？如果今天寶山醫院沒上，我們錄取你，你會來報到嗎？

「T療有同學在，她說團隊氣氛很不錯；B療在見習時參觀過，感覺環境優美，都很早下班。」

全場老師一聽到這個答案哄堂大笑。老師們應該懂了──他其實非常重視休假及生活品質。

「如果錄取，我會等南方醫院面試結果公布，再一起考慮。」他是南部人，近期奔波報考了南北多家醫院，一下子把飄搖不定的思緒和盤托出。

幾天後放榜。他寶山醫院落榜，T療備取，但在另一場象山下的面試，幸運上榜了。他整理心情，寄了張感謝卡給沒錄取他的主任，像是把失落包裝重組後寄出，然後迎向他面前那一條陌生、較少人走的路。

我要恭喜他，得償所願成為精神科住院醫師。我更要感謝他，因為沒有他就沒有現在的我。

我想對他說：「無論如何，謝謝你，二十六歲的自己。」