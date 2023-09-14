英國威廉王子步入青春期時，有一陣子對人愛理不理搞自閉。所幸親子關係良好，黛安娜王妃不久就察覺，兒子是被《PLAYBOY》裡的辛蒂克勞馥給迷昏了頭，才會舉止反常。行事果斷的王妃立刻聯絡上辛蒂克勞馥，一句「我的兒子想認識妳」，邀來美國超級名模造訪王室。

當夢中人出現眼前，大姊姊般給予親切問候，羞紅臉的威廉王子，整個人已清醒了大半，不久生活便回歸正常。這個例子告訴人們，王公貴族抵擋愛的魔力有其妙招；反觀平民百姓，是否另有撇步……

那年，兩個姊姊都待字閨中。雙十年華的二姊，白天學裁縫晚上讀夜校，日子過得規律、單純，沒想到，有一回她參加表哥與朋友的聚會，從此生活大變樣。因為，表哥的友人看上二姊，為了贏得美人歸，男方使盡招數，除了央請表哥幫忙遊說，同時也派個媒婆上門，希望咱媽答應這樁親事。可老媽認為長幼有序，大姊尙未出閣妹妹哪能先嫁？而且二姊小小年紀就要擔當人家的長媳，也真夠教她心疼，所以老媽只勉強同意先讓兩人訂婚。

但是，接下來的日子卻不平靜，因為媒婆三不五時就來催婚。戲曲看太多的媒婆，形容得很誇張，她說，準姊夫得了相思病已心無工作，時不時就躺在床上，兩眼直盯著天花板，也不管家庭工廠的生產線，因為他的倦勤已經亂了套……最終，老媽唯恐親家變冤家，還是讓二姊在訂婚半年內完婚。

成了一家人之後再看二姊夫，總覺得他為人忠厚老實，當時逼婚應該不是演技太好，而是愛的魔力發威，讓他情不自禁吧！