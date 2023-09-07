「中午吃什麼」的LINE群組，通常在十二點跳出橘色訊息。

「咖哩嗎？」「還是要吃計程車？」「不然基督教好了？」

討論午餐吃什麼的內容充滿只有群組內的同事才聽得懂的簡語，以上如果要白話翻譯，大約是：想吃慈祐宮附近的日式咖哩飯嗎？還是要吃公司巷口因為臨停方便，所以很多計程車司機會去吃的炒飯店？那裡料多飯也多，老闆動作又快。還是想吃八德路公車牌前的雞排飯？因為老闆篤信基督教，在每桌的玻璃墊下都放著不同的《聖經》語錄。記得上個月剛來的新同事，因為下樓的電梯擠不下他搭另一台，後來就和我們走失了，一度很擔心他會跑到鄰近的長老教會門口乾等，日頭赤炎炎，等到又餓又尷尬。

我也開誠布公地告訴新同事，經過一個上午辦公室的高壓蹂躪，中午吃飯是彌足珍貴的喘息時間，如果想吃什麼或是今天想一個人吃，千萬一定要任性做自己，特別是疫情以後，自己一個人吃飯，衛生又天經地義；連吃個飯都覺得被勉強，工作大概也會做不久。甚至，像是打遊戲一樣，可以隨時加入別的群組。

會一起吃飯的群組，不一定是同部門的同事，但一定有某種程度的氣味相投。「中午吃什麼」群組口味偏甜，這並不指飯後會來一杯手搖飲的意思，那是另外一群。偏甜是南部口味，例如感慨肉羹湯不會甜、嗜吃冰糖煙熏滷味、大推甜鹹甜鹹的滷肉飯、薯條會沾蛋捲冰淇淋這種吃法，比對各自來歷約莫都是嘉義、台南、高雄、屏東的子弟，我們都曾有看到北部的豬血會做成米血糕，上面加花生粉和香菜，嚇到不要不要的集體記憶，主因南部的米血糕多用禽血，雞血或鴨血鵝血，清燙，清蒸或煮成湯，只沾醬油佐薑絲。或是咬下蔥油餅瞬間發現裡面竟然沒有肉燥，就是真的只有麵皮加蔥！也是有感北部物價比較高的頭幾筆震撼教育，這些都是來自炎熱乾燥的南方，上台北讀書或工作，人生才第一次見識除濕機和烘衣機的我們，舌頭裡的飲食回憶。

當然也會偷聽隔壁桌的北部人同事，他們連假去南部吃了什麼？嘉義的哪間噴水雞肉飯、台南國華街必吃十家店、高雄鹽埕區鴨肉排隊很久……飲食習慣很容易戰南北，笑而不答是最好的回應。社畜的午餐時間，我只求安靜地「惦惦呷三碗飯」，當然偶爾也是會八卦、會交換情報：彼個誰人賣了自己那一份祖產的幾分地，換來買天龍國的一間小兩房，一間小籠子。

中午吃什麼？東西南北吃得開，吃什麼都好。