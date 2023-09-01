吳孟昌 ／慢慢喜歡自己

「偉大的人」都這樣

十年前從博士班畢業後，馬上淪為流浪教師，在各大學兼任不同的課程，領微薄又遲遲才發下的鐘點費。望著嗷嗷待哺的一家，看著存摺上剛增加又立刻減少的數字，日子久了，不禁會質疑自己，為何當初在職涯上做了這個選擇。因此，總是兢兢業業想擠入專任教師的超級窄門，覺得擁有那個身分，才能成為理想的自己。

後來，好不容易如願以償，卻發現還是不喜歡那樣的自己。因為，大學教師早就不像我們學生時代的教授那樣，可以優雅而從容地專注於教學和研究。學校公司化、教育商品化的結果，把所有人都搞得好忙，忙著行銷、宣傳、展示輝煌業績。

沒有假日，因為有許多事必須帶回家繼續處理，主管也會在線上，或直接打電話來盯進度或追資料。雜事再多再忙，課還是得上，而且「備課」這事無人能代勞，因為屆時站上講台、面對學生的是自己。課沒教好，後果就得自己承擔，而且學生還會利用教學評鑑，把你批得一文不值、體無完膚，完全得不到同情。

雖然名義上擁有一間獨立的研究室，但主管卻希望你沒事就待在辦公室裡，因為他隨時有可能需要找你商議大事，必須待在他的視線範圍內，才算盡忠職守。沒有獨立的研究時間與空間，就不可能有研究量能與產出，但很抱歉，你得利用下班時間去彌補，就算不吃不睡，也都算正常。因為，「偉大的人」都這樣。

喜悅緩緩自心底生發

於是，工作成了生活的全部，沒有自己，也沒有家人。記得有一年暑假，好不容易排休四天，帶家人到東部旅遊。就在我和妻小騎單車，徜徉在池上美麗的田園風光裡時，突然接到主管的緊急來電，因為他接受報社記者的訪問，臨時需要一些資料，要我馬上寄給他。

回到民宿，我把家人丟在房裡，自己到公共客廳，克難地用手機上網查找資料，最後總算完成主管託付的任務。但於此同時，又接到辦公室助理來電，要我撰寫一份報告，回覆教育部委員的提問。於是，在旅途的孤燈下，我再度打開手機，一字一字地打著枯燥、無聊的文書。我知道旅行已經結束，雖對家人有滿心歉意，但卻如鯁在喉，怎麼也說不出口。

眼看時間一天天、一年年地過去，我發現，我更不喜歡這樣的自己。為了不讓生命和健康，全拿去為他人作嫁，之後我毅然選擇辭職，再度回到兼任教師的身分。

回到流浪的狀態後，我是否就喜歡自己了呢？其實充滿許多挑戰。尤其是新冠疫情爆發、蔓延的這幾年，「斜槓」的工作狀態，更讓我覺得，是帶著家人一起在走鋼索，內心充滿自責與煎熬。

不過，也就在不斷嘗試接納自己，提醒自己為所做的選擇負責的狀態下，發現在靜默的歲月中，竟也出版了自己的著作，且開拓了更多演講與開設多元課程的契機。而陪伴家人方面，除了能關心進入青春期的一雙兒女，也能接住邁入老病階段的母親，在身體崩壞中隨時丟來的變化球。

隨著後疫情時代的開展，雖說在新工作軌道上的行進，還不算飛快、平穩，卻有種心安、踏實的喜悅，緩緩自心底生發。

我想，我還沒有完全接納自己，但是，依照自己的步調走著，我已經開始，慢慢喜歡自己了。