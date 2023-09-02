藍色啤酒海／深夜的啤酒屋

花園啤酒屋蔚為風潮

兒子統測結束開始打工，說要多賺點上大學的生活費，這小子拍胸脯掛保證，除了學費，絕不再當伸手牌，要自食其力，減輕父母經濟壓力，這話說得太深入娘心了。

他應徵的燒烤店生意極佳，工作量極大，老闆薪水也開得極高，沒有誘之以利，很難留人，一起應徵的四位同學，只剩他一人堅守崗位。問他怎麼待得住？他回，離職還要重新再找工作浪費時間，好好適應這裡就好，打工當然要選錢多的，輕鬆沒壓力的一定錢少。

兒子觀念滿正確的，肯定當不了啃老族，見他深夜兩點才下班，腦中不禁閃過一個青春正盛的女孩身影，跟他一樣想分擔家計……

當年我因貪看漫畫與小說，大學聯考失利，只吊上一間私立女子三專。這對下有四名子女，六十歲還在鐵工廠打鐵的爸爸來說，學費加上住宿費、生活費是頗為沉重的負擔。

暑假一放，趕忙坐上「野雞車」回家，因為高中同學替我找到工讀機會，那時，花園啤酒屋蔚為風潮。炎熱的夏天，透心涼的啤酒最消暑，「呼乾啦！」舉杯入喉，500cc的生啤酒瞬間見底，眾人高唱「杯底不可飼金魚」。

啤酒屋走夏威夷風，門口的帶位領台身穿比基尼、草裙，脖子與手腕垂掛花環，皮膚曬得黝黑健美，看來極其動人。啤酒屋分成五大主題區再加上包廂區，廚房人員、吧台、櫃台與外場服務生共四十多人，營業時間從下午四點到凌晨四點，我被分配到包廂區，負責兩間包廂。

台中開的店真的比大間，同學是在海島區，送菜、端啤酒、收桌、清潔走到腳抽筋，我只要在包廂內服務就好，相對輕鬆許多。十點以前來的客人多是上班族與家庭客，夜深了，就不同了。

小費比一天薪水還高

手持黑金鋼手機的大哥，身後跟了一排小弟，直接要了兩間包廂，他們是來喬事的，「妹仔，在門口不要進來，有需要再叫妳，小費拿去。」十張百元大鈔，比我一天薪水還高。

來台中作秀的歌星深夜吃消夜，當然要包廂，甄妮、羅璧玲、于楓、檢場、小亮哥、余天、羅時豐、張帝、陳美鳳，那些電視上的明星竟然出現眼前，喝酒、聊天、吃菜跟尋常人一模一樣。「妹仔，小費給妳。」又超出一天工資。

是爺爺帶孫女還是爸爸帶女兒，我老是搞不清楚，十九歲的我是一張白紙，領台小芳湊過來說：「阿笨，是帶出場的小姐啦！」小姐去化妝室，那個衣冠楚楚的男士對我說：「妳哪天休假？我請妳看電影。」「我要賺學費，不能休假。」小芳告訴我，這些人都是禽獸。禽獸埋單完，給了五百當小費。

沙灘區有人鬧事，老公帶小三來慶祝生日，老婆帶著一雙兒女來抓姦，兩個女人抓頭髮、扯衣服互毆，那個始作俑者涼涼地在旁邊喝啤酒，小孩驚恐的雙眼被這個夜晚催熟了。

深夜的啤酒屋，杯觥交錯，暢飲著人生百態。

身旁的老爺動了動，「這麼晚了，怎麼還不睡？」「等兒子。」我拿起床頭櫃上的保溫瓶喝了口水。「男生不用等門，女兒才需要。」他張口打了一個好大的呵欠。

「你還記得我們在啤酒屋打工的趣事嗎？」「當然記得，為了追妳，知道妳喜歡吃鳳梨蝦球，我想盡辦法跟廚房師父打好關係，請他做蝦球給妳吃。」一講起從前，他的睡意全無。

那年的暑假，蝦球吃到怕，啤酒喝到掛，良人跟到家。