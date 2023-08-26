吳孟昌／當重逢只能「快閃」

人到中年，諸事交煎，老友相聚，時間難「喬」。尤其家中有老、有小要關照，有時真覺得自己不是時間的主人，而是被拖著往前跑。

所以，當闊別三十三年的國中同學，在線上建立聯絡群組，號召聚會、重逢時，「快閃」成了我們在生活的夾縫中，還能讓彼此見上一面，聊聊近況、說說心事的最快方式。

我們的母校在彰化縣和美鎮，於是便以鎮上的一家連鎖咖啡館為中心，在線上約定見面日期、時間，可以出現的人就隨時過去，能待多久自行決定，會跟誰「尬聊」一切隨緣，如此形式名曰「快閃」。

只見約定日期未到，許多人已紛紛在線上回報自己當天的行程：「我上午才從台北出發，要接近中午才能到，下午就得回家接小孩。」「我也是，下午三點半就得去接小孩，還要回家煮飯。」「我下班後才能過去，到時候誰還在？」

誰還在？會從頭待到最後的人，應該是我吧！因為我的時間最彈性，在去之前便有了奉陪到底的決心。

從午餐過後進入咖啡館，到晚上九點店員來「溫馨提醒」將打烊為止，我在位子上坐了八個小時。老友一個個接力似地前來，也一個個交棒似地離開。我們天南地北地聊著，有時話題聚焦於不在場的某人，有時又把焦點回到共同交集的養兒育女經、照顧長輩經、求職婚戀經、工作甘苦經……

人數多達六、七人時，上述話題可以進行分組討論與交流，話語此起彼落，咖啡館的「文青味」，瞬間被我們這些中年叔嬸搞得很「嘉年華」。而人數降到二、三人時，氛圍卻又頓時靜謐下來，成了諮商室或告解所。那些年曾經錯過的女孩，或現下正在「拉鋸中」的另一半，都讓人不知不覺地「走心」。我默默聆聽，努力追趕那些「缺席」的歲月。

走出星夜的咖啡館，小鎮正微雨，身邊只剩老友一人，及一位騎車路過，看我們仍未散，便湊過來「插花」，一同等雨停的夥伴。

人到中年，當重逢只能「快閃」，我想到徐志摩的〈偶然〉：「你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的，方向；你記得也好，最好你忘掉，在這交會時互放的光亮！」

「快閃」交會的火花，溫暖著在生命中，如旅人來去的我們。在光亮裡，我們重新認識彼此，也重新定義自己。雨停了，各自四散，各自歸位，然後，重新出發。