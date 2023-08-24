中玄／空汙與「空鮮」的球賽

打從十多年前王建民加入洋基隊打球，成為台灣之光，我就成為洋基迷。後來，王建民回台灣了，我仍持續關注洋基隊，會在時間許可下看實況轉播。

今年6月8日，洋基在主場迎戰芝加哥白襪隊，我本想早上七點多看一下轉播，沒想到賽事竟然取消了。原來是加拿大森林大火，造成空汙，且飄散到美國東岸。《紐約郵報》形容：「洋基球場看起來就像火星，野火煙霧讓紐約市窒息。」為維護球員健康，球賽延到次日，政府也呼籲民眾儘量不要外出。

這是我看洋基隊球賽以來，第一次因為空汙而延賽的。而兩年前，我在電視上看的另一場洋基與白襪之戰，卻是全然的相反－－不僅空氣新鮮，更飄散著玉米香氣！

2019年美國職棒大聯盟為紀念1989年知名電影《夢幻成真》上映三十周年，計畫在電影裡的玉米田球場附近，建造一座可容納八千人座位、仿造1920年代的白襪隊主場模樣的球場，並於2020年8月13日進行史無前例的大聯盟球賽。無奈因疫情的緣故，直至2021年才如期舉辦。

比賽那天，我也在電視上看這場不在正式球場舉辦，卻算入戰績的賽事。儘管票價很貴，可因話題十足，吸引各地球迷到來。而這球賽好玩的不僅如此，雙方球員還都穿著1920年代的球衣，連記分版也採用古老的木板懸掛方式！好笑的事，當時雙方各打了四支全壘打，卻落在外野的玉米田中，沒有觀眾能撿到球。

儘管人在遠方，看著看著，我竟覺得四周空氣新鮮。在這裡打球、看球，才符合棒球在日本叫「野球」的田野球賽的意境呀！可惜，為了至少三萬人以上的票房，大聯盟沒再有類似的比賽，反而在大都會中遭到空汙而延賽，真是空污和「空鮮」的對比呀！