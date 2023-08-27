黃鵬遠／吾家有龜初長成

長尾娃與短尾娃

女兒喜歡動物。

幼稚園時常蹲在公園的地上，低頭觀看螞蟻井然有序地忙碌工作，或是蝴蝶蜜蜂在花間穿梭。上了國小後，她不斷要求要養這養那的，前後養過螞蟻、蜘蛛、小魚、蝸牛等。而女兒最大的心願，是擁有一隻短毛黑色大型犬，但礙於住在公寓裡，那近乎奢求，且老婆怕狗，更是說什麼也不同意。

她升上國中後，飼養寵物之心相當強烈，暑假前總搶著報名當動物志工，且每每在一天的志工生活後，眉飛色舞地在餐桌上講述和狗狗貓貓間的趣事。老婆在她苦苦哀求之下，折衷之計就是飼養不吵人、不掉毛、味道少的水族動物，於是家裡陸續養了幾缸觀賞魚和兩隻台灣斑龜。

時光荏苒，女兒都大學畢業了，水族缸的魚也來來去去換養了好幾種，倒是兩隻斑龜一直頭好壯壯，從五十元硬幣大小一路長到比便當盒還大；背甲顏色也從小時的黃綠條紋變成以深棕色為底色，綴上以背脊為中線左右對稱的米黃色斑塊。圈養牠倆的容器也由放在客廳的小魚缸，逐漸換成只有陽台地面適合放置的大水槽，並圍出了半個陽台的空間供其活動。

兩隻斑龜雖體型相近，但不難辨認－－一隻尾巴長，另一隻曾受過傷，尾巴短了一截；家人們分別暱稱為長尾娃和短尾娃。牠倆個性也大不相同－－長尾娃害羞內向，見到人的第一反應常是縮到剩個龜殼，短尾娃則好奇外向，總伸長脖子到處趴趴走，彷彿在牠的世界裡處處有新鮮事。兩龜的相同點就是胃口極好、不挑食、葷素不拘、來者不拒，幾乎是能吃的都不放過，日常食譜包括各種根莖葉蔬果、綜合飼料，甚至連兒子的多肉植物盆栽都照樣啃；其中最駭人聽聞的是失足落下龜池的蟑螂，也被「卡滋、卡滋」地分而食之！

時序入冬時，牠們會隨著溫度的降低逐漸減少活動量和食量，若遇上寒流甚至會進入為期三至四個月完全不進食的冬眠狀態；此時平常照顧他們最辛勤的老婆也樂得輕鬆，只要偶爾探探頭，觀察一下狀況就好。

瞇眼看車來人往

去年春天，牠們乍醒後胃口大開，時時處在飢餓狀態，三兩下就吃光食物。短尾娃後腿頻頻出現不斷翻掘碎石的動作，長爪刮得地面嘎嘎作響，最後竟然陸續產下了幾顆大小不一的龜蛋。

初見龜蛋的家人都有點訝異，它偏向長條橢圓狀，有點像火鍋料中的小香腸，只不過顏色是乳白色的。女兒如獲至寶，將這些蛋一一撿起，小心翼翼埋在盆栽的淺土中曬太陽，並晨昏定省，希望能孵出龜寶寶。全家開始熱鬧滾滾地猜測起長尾娃的性別，甚至對照圖鑑，希望會是一公一母湊成對；但最後結論還是莫衷一是，各有不同見解。

沒幾天，長尾娃後腿竟也出現不斷翻掘碎石的動作，然後也下蛋了－－故事至此，全家的龜寶寶夢也就沒下文了……

兩龜的四肢腳爪都是又尖又長，所以攀爬能力很好。老婆和女兒為了讓牠們可以曬到陽光，特地搭了一座透明空橋連接水池和陽台圍欄；而這座空橋斜度超過四十五度，兩龜竟也都能輕鬆爬上去。每到下午太陽西曬時，就可以看到兩龜伸展四肢、愜意舒適地一邊享受日光浴，一邊半瞇著眼看樓底下的車來人往。

一日，女兒忽然在陽台驚聲大叫，原來短尾娃竟然垂直攀附在陽台紗窗一路向上爬，把大家都看傻了眼，老婆趕忙上前要將牠抓下來，而牠卻狀似表明了不願前功盡棄，死命抓住紗窗不放，同時間噴尿抗議……一陣人仰龜翻，終於將短尾娃「拔」離紗窗，此時才發現對面鄰居小姊弟在他們家陽台目瞪口呆看著剛剛那一幕。我想，這兩姊弟一定在暗忖：他們抓的是超大型「特種壁虎」嗎？

前陣子春夏交替的時候，只見兩龜整天在攀架爬上爬下，又將地面刨得嘎嘎作響，見有人開陽台紗門便引頸長盼，小眼睛眨巴眨巴地看著來人是否帶著食物，憨憨的模樣可愛極了！老婆卻煩惱起來－－牠倆至今沒有如意郎君，下了蛋後孵不出小龜，長此以往會不會導致「產後憂鬱」？

哪天如果看到報上、網上刊登告示「急徵斑龜男友」，請別懷疑，肯定是老婆為我家兩位養在深閨人未識的「龜女」所做，歡迎有緣者速速聯繫！