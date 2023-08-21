汪漢澄／臨去秋波的科學

傳情達意的臉

您有沒有想過，為什麼兩人熱情擁抱，可以是一般社交禮儀，而親嘴與牽手卻是「愛情限定」呢？擁抱時身體接觸的面積，明明要比親嘴或牽手大得多啊？屈原的《九歌．少司命》說：「滿堂兮美人，忽獨與余兮目成。」什麼是「目成」？就是用眼傳情，以心相許的意思。屈大夫幻想有一屋子的美人，單單對他一個人用眼睛比愛心。此一優良古典傳統在中國綿延不絕，元代王實甫的名劇《西廂記》中張生的唱詞：「怎當她臨去秋波那一轉，休道是小生，便是鐵石人也意惹情牽。」就是同樣的意思。證明就算沒有身體的接觸，光是一個表情、一個眼神，也可以讓人失魂落魄、心猿意馬。這怎麼回事呢？

1930到40年代間，加拿大的潘菲爾德醫師在清醒的病人大腦動手術，刺激大腦的不同區域，誘發形形色色的身體反應，畫出著名的「皮質小人」。一共有兩個，一個掌管運動，一個掌管感覺。小人的比例跟真正的人體不一樣，手跟臉部，尤其是口唇部特別大，軀幹反而比較小。因為人類是靈長類動物，跟其他哺乳動物最大的區別，就是萬能的雙手與表情豐富的臉，還有會說話的嘴，分配給它們的神經細胞特別多，分外靈活而敏感。是以真正能夠傳達人類豐沛情感的，是能牽的手，能喜能愁的臉，還有能親的嘴。

正因為這個緣故，「人心隔肚皮」的人類，總會盯著臉孔企圖看懂別人。有些人還把這種本領練到嫻熟，發揮到極致。不少古人自認有這個本領，甚而發為學說。從古希臘的亞里斯多德時代開始，西方就風行觀臉識人的相貌學（physiognomy），近代犯罪學也會教執法人員如何看相。相傳由曾國藩所著的〈冰鑑〉一文，是一篇鉅細靡遺的面相大全，內容非常神，好似看臉就能完全掌握人的靈魂。這些當然多是胡扯，但口口聲聲「人不可貌相」的古人們其實有隱隱地感覺到，人臉的長相表情跟內在的心性特質其實是有關係的。特別厲害的相命仙能讓人覺得好像有透視眼、讀心術，靠的就是這個。

察言觀色的腦

近年來由於腦科學研究方法的進步，科學家能夠大致掌握到人在看臉時大腦是如何運作的。辨識一張臉的身分是張三李四，誰是誰，靠的是橫跨顳葉與枕葉的「梭狀迴」。但若要辨識這張臉的表情是喜是怒，帶著什麼情緒的話，就要動用到顳葉稍上方的「顳上溝」，以及額葉的「島蓋」。顳上溝的作用，可能是在理出這張臉的情感種類與強度，而島蓋的作用，可能是在判別這些表情代表著什麼意義。除了判斷情感之外，科學家還讓受試者判斷一張臉的背後是什麼樣的人格特質，比方說這張臉的主人「值不值得信賴」。結果發現，判斷一張臉的可信賴度，牽涉到杏仁核的活動。感覺這張臉愈不值得信賴時，杏仁核的活躍度就愈高。我們很早就知道，杏仁核也掌管人的恐懼。

用臉來判斷別人值不值得信賴，是主觀的感受，但符不符合客觀事實呢？人真的有辦法「相面」，從臉孔看出別人的人格特質嗎？近年來科學家有大量的實驗成果。讓受試者看一些靜態的臉孔來猜個性（例如「五大人格特質」的分類）的話，表現滿差的，比亂猜好不到哪去。但如果讓受試者看別人臉孔的表情動態（例如對方在觀賞一些煽動性的短片時臉上的表情變化）的話，成績會好一點點，但只有很少數人的準確度特別高。我們不太清楚什麼造成這樣的差異，但顯然一般人都不是相命仙的料。那麼，會不會其實人的臉孔表情與人格根本無關，大家都在亂猜，只是有的人特別會猜而已呢？

這個問題最近有了初步的答案。近年人工智能（AI）的發展突飛猛進，科學家試著訓練AI分析人類的臉部表情變化，來判斷人格特質。去年發表的一個研究發現，AI在深度學習之後，依據表情變化來猜人格特質的準確度遠勝過人類，正確率達到八成以上。甚至除了人格特質之外，AI進一步還能判斷出這個人的道德觀與價值觀。不僅看動態表情超準，就連從靜態臉孔來判斷人格，AI也遠勝過人類的成績，無法用「猜」來解釋。這把「科學相面術」提升到了新的境界。

我們的大腦不斷地在觀察人的臉，只要看到一張臉，就會本能地開機工作，努力去判斷這張臉的情緒意圖。為什麼呢？人類演化的方向，決定了我們使用的武器。非洲草原的斑馬看見獅子向著自己狂奔，拔腿就跑便是，不需要研究獅子的表情。人類就不一樣了。一個人想要把另一個人吃了，並不會展露獠牙狂奔過來，而是會隱藏自己的企圖，伺機而動，待獵物不注意時背後下刀。人必須要經常「察言觀色」，看懂其他人隱藏的企圖，判斷誰會吃自己，誰能幫助自己免於被吃，這是生存的武器。而能夠用表情、眼神對有吸引力的異性放電，並能夠看懂這些表情，眼神來接電「目成」，則是繁衍的武器。生存與繁衍，恰是所有生物個體的「唯二」天職。

那麼在基本的生存技能之外，人真的有辦法更進一步，從面貌看出人格本質嗎？科學證據暗示我們，面相其實是真的，在相當程度上，確實可以從人這張靈敏臉孔的長相表情，判斷他的內在。但由於相較於當下的喜怒哀樂而言，更深一層的人格本質牽涉的訊息量太大，大多數人也許是沒有辦法掌握的。而現代人面對面的接觸愈來愈少，看到的不是表情而是表情符號，鑑臉知人的本領只會愈來愈退化，還好我們有AI。