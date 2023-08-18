吳緯婷／麒麟之愛
從小養寵物的願望，在婚後終於實現。J有隻十歲公貓黃麒麟，模樣討喜，我心想，有些買一送一的概念。
初見面時從紙箱中露出一雙靈澈的大眼睛，打量端詳我。隔幾日不怕生了，在有陽光的下午，跳上鋼琴，用毛腳踩踏黑白琴鍵，模樣之俏皮，蓬鬆毛髮沐浴金光之中宛若寶物，在那瞬間給我一記回頭望──令人自動唱起〈情非得已〉。
不騙你，真的，世界第一可愛。但那時沒料到，比起婚後平靜下來的感情，這貓能掀起更多的愛恨波瀾。
「公貓比母貓黏人。」「撒嬌好啊！」瞧我曾如此天真，麒麟之黏，簡直煩死人。
飼料和水放在客廳一角，書才剛翻開，麒麟便來到腳邊磨蹭，要人蹲在碗旁，摸摸陪吃飯。才結束，沒半分鐘，又來。文不過四五頁，牠按頁斷句四五回。你不依，圓滾滾的眼睛便望上來，搭配一聲喵嗚──當下才知，為何鞋貓劍客討嬌的眼睛，可以是種攻擊。
跟牠同居，剛過一年。摸摸稍有遲怠，便被毛巴掌伺候，但我要抱牠於懷中，至今只成功一秒鐘。「不公平的愛，更趨近愛的本質。」牠眨眨尊貴、可愛的眼睛，如是指導我。
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。
文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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