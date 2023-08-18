從小養寵物的願望，在婚後終於實現。J有隻十歲公貓黃麒麟，模樣討喜，我心想，有些買一送一的概念。

初見面時從紙箱中露出一雙靈澈的大眼睛，打量端詳我。隔幾日不怕生了，在有陽光的下午，跳上鋼琴，用毛腳踩踏黑白琴鍵，模樣之俏皮，蓬鬆毛髮沐浴金光之中宛若寶物，在那瞬間給我一記回頭望──令人自動唱起〈情非得已〉。

不騙你，真的，世界第一可愛。但那時沒料到，比起婚後平靜下來的感情，這貓能掀起更多的愛恨波瀾。

「公貓比母貓黏人。」「撒嬌好啊！」瞧我曾如此天真，麒麟之黏，簡直煩死人。

飼料和水放在客廳一角，書才剛翻開，麒麟便來到腳邊磨蹭，要人蹲在碗旁，摸摸陪吃飯。才結束，沒半分鐘，又來。文不過四五頁，牠按頁斷句四五回。你不依，圓滾滾的眼睛便望上來，搭配一聲喵嗚──當下才知，為何鞋貓劍客討嬌的眼睛，可以是種攻擊。

跟牠同居，剛過一年。摸摸稍有遲怠，便被毛巴掌伺候，但我要抱牠於懷中，至今只成功一秒鐘。「不公平的愛，更趨近愛的本質。」牠眨眨尊貴、可愛的眼睛，如是指導我。