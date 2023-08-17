賴鈺婷／媽媽沒有魔術的方塊之夜
孩子獲得幼兒園閱讀獎，獲頒獎狀外，喜孜孜帶回獎品－－一顆2X2的魔術方塊。
「這怎麼玩？」理所當然是隨機打亂了，想辦法再轉回每個面同花色。
「妳會嗎？可以教我嗎？」
「媽媽以前沒玩過，要研究看看。」試著拿起魔術方塊，轉兩下，再轉兩下。完整色塊被打亂，問題是，一切竟然就回不來了！
我強自鎮定。將方塊上下轉，左右轉。色塊愈弄愈亂，已經處在憑運氣亂轉一通的狀態。
孩子引頸期盼，翹首以待。媽媽不是萬能，沒有魔法。我不得不投降。
「媽媽常常看學生下課拿著玩，好像很有趣。換你試試看，說不定你很厲害，一下子就破解了！」孩子興匆匆接過魔術方塊，下轉上，右轉左，來來回回，這也不行，那也不對，沒多久就擱下方塊，去玩別的了。
他入睡後，我拿起魔術方塊，反覆推敲翻轉。心裡覺得自己可以破解，「小孩子玩的東西，不可能多難吧？」
時間一分一秒過去，碰運氣、毫無規則可循地完成了白色面。時間又一分一秒過去，要湊齊它色，連動下，白色面又搞亂了……
夜深人靜，頹然對坐一顆魔方。我終於放棄摸索，打開YouTube搜尋解法。
「竟然還要背公式！」我在心裡驚呼！下右上左，這樣那樣，參照相對白藍紅區塊……公式這麼複雜，光聽懂都有困難，哪裡能輕鬆學會？
我反反覆覆依指令動作，將影片暫停又播放，播放又暫停。為人父母甚艱難，這時間熬夜不是為了暢快追劇，竟是為了苦學這玩意兒！
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
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