颱風來襲前趕著寄包裹、收包裹，櫃台收發卻是一張生面孔，轉頭試著尋覓，熟識的經理趕緊現身代為介紹：「以後會由這位先生為您服務噢！今天是我最後一天。」驚訝之餘，才發現一年悄悄過去了。

調派到小島郵局的經理和櫃台人員，好像是一年一任，任期滿就會轉回台灣其他鄉鎮，但也因為蘭嶼不大，全島只有一家郵局，經理停留時間稍長，便幾乎能熟記每位居民，甚至背出寄件人的手機或統編號碼。有時見到面，不用特別說明，就知道包裹內容物是書、習慣寄普通掛號、打印單據列在一起即可，甚至還會試著想辦法幫我們省錢，提醒該怎麼寄郵資才划算。如此細膩的服務，也換得居民的喜愛和信賴，偶爾會看到附近商店的阿姨特地蒸一盤魚送來，或是飲料店送來冰涼飲品，慰勞辛苦的郵局人員。

六年來經歷過幾任郵局經理，儘管名字並不完全記得，但和每一任的互動大抵都印象深刻。

A經理總是笑呵呵非常有精神，對於各種寫錯地址、搞不清楚如何正確包裝的居民相當有耐心，甚至過於慷慨。有一次準備付錢時發現自己忘了帶錢包，我尷尬表示晚點再過來好了，經理卻揮揮手說沒關係，他先代墊。但隔幾日過去還錢時，才發現經理已調回台灣，我慌張地問：「我還欠他錢，怎麼辦呢？」其他同仁悠悠地答道：「倒也不只有妳呢，他默默替太多人墊款了！不過他就是這樣，也不在意，將來妳有機會遇到他再當面交給他吧。」這筆錢雖然只有三十六元，但一直記在我心裡，希望有日能再相遇。

B經理一開始看起來有些迷糊，可能對龐大的郵務量較不適應，早幾年，小島超商還未開放店到店服務，所以自窗口收發到後端實際運送的郵件包裹，都是驚人倍數，有時不是包裹還在海上耽擱，而是已經抵達了，但人力過度精簡的郵局遲遲無法消化，經常得假日加班或平日整理到夜深。不過B經理也很快便上手，並跟居民打成一片和樂融融。熱情服務之餘，B經理也常機會教育一些冷門小知識，例如教大家如何填寫大宗郵件單，以及郵遞區號五碼現已汰換，以原先的三碼或新編六碼為主（很驚訝的是郵局總局並未強力宣導這件事）。

也遇過令人頭疼的C經理，印象中他總是衣著邋遢、吊兒郎當模樣，詢問相關問題時總是挨他罵。有次我在臨時單位打工幫忙寄包裹，想請經理開立購票證明，正準備念出單位名稱和統編時，C經理直接打斷，要我提供電話（因為郵局都有幫各單位建檔），我略帶歉意表示沒有背號碼，C經理勃然大怒，表示要他手動輸入很麻煩，為什麼寄件不先背好單位電話？我感到莫名其妙，當下也態度強硬地回嘴。那時辦公室內的同仁還好奇探頭出來看，苦笑對我搖搖頭，後來才知道不少居民都曾遭受莫名謾罵，也數次發生溝通上的困擾，幸好C經理沒有久待，因為某些因素提前被調離。

正因如此，我們格外珍惜那些善良且熱誠服務的郵局人員，有一年朋友還發起行動，一人寫一封信到中華郵政客服信箱，大力誇讚蘭嶼郵局的優質服務，希望總局能看見。雖然不知道是否有實際幫助，但這是日常口頭感謝之餘，想做的一點點回饋。