王如斯／為了你，姊再說一次謊

她從小在支離破碎的家庭裡苟延殘喘，她跟弟弟像流浪動物般被四處寄養在親戚家。寄養、退養、另覓寄養家庭……人們口中頌唱的〈甜蜜的家庭〉其實是最排外的地方，寄養家庭的孩子在吃糖，她跟弟弟只能在旁吞口水。後來她發現可以用寫完的作業簿去雜貨店換一小塊花生糖給弟弟，在沒有塑膠袋的年代，作業紙是包糖果的常用包裝。沒有作業紙就偷拐搶騙，為了保護弟弟，她成了村子裡的小小霸王花，直到長大因緣際會認識了寺廟裡的師傅帶著她修行、受戒，她才「放下屠刀，立地成佛」。

去年，弟弟在員工健檢時被檢查出肺部有陰影，社區醫院說是第二期以上肺癌。在醫院服務的她知道其中嚴重性，她決心要把弟弟送到設備最齊全的醫院、看最權威的醫生。但是權威醫生早就滿診，連現場號都沒了。她牽著弟弟，來到診間門口，趁護理師出來送繳費單時，她闖進診間，深吸一口氣，強作鎮定地對醫生說出她服務的醫院名稱，並且說：「我們醫院的副院長某某某要我來找你，我弟弟肺癌，請你治療他。」醫生看看這對姊弟，在沒有轉診單、沒有掛號單的情況下居然就信了。弟弟呆望著她，心想，姊不是早就戒說謊了嗎？怎麼……事後她對弟弟說：「人在著急的時候什麼事都做得出來，為了你，姊再說一次謊。我保證，是最後一次。」

姊弟倆淚眼相對，為愛犯戒，姊的心，神明應該會原諒吧？