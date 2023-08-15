王如斯／為了你，姊再說一次謊
她從小在支離破碎的家庭裡苟延殘喘，她跟弟弟像流浪動物般被四處寄養在親戚家。寄養、退養、另覓寄養家庭……人們口中頌唱的〈甜蜜的家庭〉其實是最排外的地方，寄養家庭的孩子在吃糖，她跟弟弟只能在旁吞口水。後來她發現可以用寫完的作業簿去雜貨店換一小塊花生糖給弟弟，在沒有塑膠袋的年代，作業紙是包糖果的常用包裝。沒有作業紙就偷拐搶騙，為了保護弟弟，她成了村子裡的小小霸王花，直到長大因緣際會認識了寺廟裡的師傅帶著她修行、受戒，她才「放下屠刀，立地成佛」。
去年，弟弟在員工健檢時被檢查出肺部有陰影，社區醫院說是第二期以上肺癌。在醫院服務的她知道其中嚴重性，她決心要把弟弟送到設備最齊全的醫院、看最權威的醫生。但是權威醫生早就滿診，連現場號都沒了。她牽著弟弟，來到診間門口，趁護理師出來送繳費單時，她闖進診間，深吸一口氣，強作鎮定地對醫生說出她服務的醫院名稱，並且說：「我們醫院的副院長某某某要我來找你，我弟弟肺癌，請你治療他。」醫生看看這對姊弟，在沒有轉診單、沒有掛號單的情況下居然就信了。弟弟呆望著她，心想，姊不是早就戒說謊了嗎？怎麼……事後她對弟弟說：「人在著急的時候什麼事都做得出來，為了你，姊再說一次謊。我保證，是最後一次。」
姊弟倆淚眼相對，為愛犯戒，姊的心，神明應該會原諒吧？
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。
文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言