Ariel曾／大佛看顧的孩子

三十幾年前大一剛搬進宿舍時，室友們問起哪個地區高中畢業的，並順勢將我當作台中人，我嘴上沒否認，心裡卻大聲吶喊：「我是土生土長的彰化人！」想說卻說不出口，因為一旦講到深藏在記憶的小鎮，難以言喻的悲歡交雜情緒，都將排山倒海湧上心頭，我一定會當場淚水決堤，泣不成聲。

同學的爸媽非富即貴，我成為被霸凌的目標

身為家中四女一男的么女，從小就是在重男輕女、無人在乎的環境下長大。從有記憶開始，我整天往外跑，去小學操場盪鞦韆溜滑梯，在水塘邊看蜻蜓抓蝌蚪，到媽祖廟偷看歌仔戲後台演員，喝袋裝紅茶看大人打香腸，是最珍貴的無憂童年時光。

但上了小學後，我莫名被編到所謂的人情班，同學的爸媽非富即貴，老師對學生的態度亦取決於家長對老師的殷勤程度，像我這種爸媽完全不管的小孩，很快成為被霸凌的目標。我一天到晚被男生扯頭髮、踢椅子、取笑穿兄姊的舊衣服，老師皆視而不見。

有一天，一個男生插了把剪刀在我椅子上，我飽受驚嚇報告老師，沒想到如此可怕的惡作劇依然遭到冷處理。我對這個無情的世界失望透頂，心想家裡和學校都沒人關心我，就算我消失了也沒有人在乎吧！放學後，漫無目的地騎腳踏車，一直騎到八卦山腳下，一股強烈孤單寂寞襲來，止不住的淚水滑落，竟不知不覺牽車走到了大佛前的廣場。

那時我才十歲，走那段上坡路也真的累了，找個階梯坐下來，仰頭看著巍巍盤坐的大佛，法相尊嚴。一百多公分的我在大佛面前是如此渺小，此時卻能真切感受到大佛慈眉善目下對天下蒼生的庇佑，微風和煦吹乾我的淚水，溫暖陽光舒展我的眉頭，沐浴在大佛的守護下，心情漸漸平靜。我不記得待了多久，但那個下午如沐春風的感動，一直深刻留在我的腦海裡。

國中時家裡被倒帳，回家有討債流氓上門要錢，上學總感覺同學在背後指指點點，走在路上也擔心路人異樣的眼光，每天對我都是痛苦折磨。學期結束的前幾個禮拜，爸媽撐不住、跑路了，兄姊也離家，只剩我還待在貼著法院封條的家，萬念俱灰－－我甚至有過了結一切的念頭，巴不得趕快逃離這個讓我抬不起頭的地方。

終於熬到畢業的那一天，同學離情依依，互道珍重，只有我像做壞事一樣偷偷摸摸離開，搭上公車去投靠台中的舅舅，頭也不回地告別了彰化。

隨著年紀增長，愈來愈明白近鄉情怯的心情

在台中讀了三年高中，之後到台北讀大學、工作，從此台北成了戶籍所在地。但時間過得愈久，離故鄉愈遠，卻愈來愈常想起彰化的點點滴滴。明明毅然決然離開得那麼徹底，十五年的痕跡卻早已生根，成為我不可捨棄的一部分拼圖。這些年不是沒想過要回去，但那段不堪回首的日子就像一座高牆阻擋回鄉之路；隨著年紀增長，愈來愈明白「近鄉情怯」的心情，總要等到出現一個名目，才有勇氣行動。

一個多月前，大學同學邀請幾個朋友到台中慶祝他的新居落成，我想我比任何人都清楚，台中到彰化的距離很近。事隔多年了，我不想再逃避了，決定先到彰化，再去台中與同學會合。

走出彰化火車站，早有心理準備一切已物換星移，但我是歸人，不是過客，憑著記憶還是走到八卦山腳下的紅色牌樓。那段上坡如今走來輕而易舉，沿著步道拾級而上，熟悉的景象映入眼簾，戶外教學的小朋友正在九龍池廣場上吃午餐，想到我小一時遠足也是走路到八卦山，一樣和同學在這裡追逐玩遊戲。

朝著大佛走去，微風徐徐吹來，沉浸在暖和的陽光下，往事變得雲淡風輕，年少的傷痕不再隱隱作痛。我靜靜凝視久違的石獅子和大佛，在心裡說：「我回來了！」

就像當年一樣，大佛不語，依舊以慈祥神情迎接我，帶給我平靜，讓我安心。我知道，即使已年過半百，自己一直都是大佛看顧的孩子。

向大佛膜拜行禮後，慢慢走回車站。這次無須倉皇逃離了，懷著感恩的心，慶幸不管走到哪裡，不管離開多久，大佛都會繼續守護我這個異鄉遊子。搭上往台中的公車，決定等一下要告訴大學同學，我其實是彰化人，是有大佛保佑的彰化人。