儀子／小眼睛的文創價值

從記憶的最初開始，小眼睛一直是我的顯著標籤，功能上沒有任何困擾，不會看得比較少也不會比較慢，只是生活上偶爾會發生一些小插曲。

每個國中女生都有形影不離的閨密好友，有次我們說了件有趣的事，兩人一起哈哈大笑，當我停下來，她仍久久不能平復，甚至還岔氣。我疑惑地看著她，心想好像沒有好笑到這種程度……終於，她止住笑，開口問：「妳看得到我嗎？」頓時才意會到，她笑的，是我臉上的器官！另有一次，我和同學鬥嘴，延續到最後已經不顧道義地互相傷害、人身攻擊，而她使出殺手鐧：「妳這個沒有眼睛的鬼！」好毒，完全踩到痛點。

平常同學開開玩笑就罷了，課堂上，我馬不停蹄地抄筆記，耳邊卻傳來老師的叮嚀：「各位同學，爸爸媽媽送你們來上課要認真，要是上課睡覺，爸爸媽媽會傷心啊！」剛好抄到一個段落，抬頭注視黑板找尋下一段，才發現老師正盯著我。現在是……老師覺得我在睡覺嗎？老師，我只是往下看，不是閉上，您這個誤會，我的爸爸媽媽會傷心啊！

類似事件多年來未曾少過，直到小兒子出生依然如此。有別於他的哥哥、姊姊，老么遺傳自先生明顯的大雙眼皮，同學來探望坐月子的我，七嘴八舌說：「妳終於生到一個雙眼皮的耶！」「現在月子中心流行割雙眼皮嗎？」兒子稍大後，我獨自與他坐捷運，身旁的婆婆一直盯著我們，最終忍不住問：「這是妳的小孩嗎？」我點頭，她接著疑惑：「怎麼眼睛這麼大？」這個問題著實讓小眼睛媽媽很難回答。

升格當媽之後，不認老地回校園念研究所，跨系到設計所修了一門文創課程，老師用一個很簡單的例子解釋文創：「人們若要買毛筆，直覺會去找華人買，這門生意具有中華文化的獨特性，西方國家較難取代。」

課堂上，我被分配到的報告是有關文創帶來的好生意，開頭解釋文創的不可取代性時，用了這樣的例子：「我成長的年代，社會的審美觀是以當紅瓊瑤戲劇主角為指標，皮膚白、眼睛大，是正妹的基本配備，而我，如大家所見，皮膚黑、眼睛小，一直走不進美麗的好球帶。有好些年，一直想在眼睛上做點事，但我卒仔得連在耳朵上打洞都沒能下手，更何況是在眼皮劃一刀。這件事就這麼一直擱在心上，直到婚後跟先生去了一趟歐洲，即使素顏站在街頭，只要先生離開片刻，我就被陌生人搭話，在那個國度裡，獨特是美麗的主流。那趟旅程翻轉了我對小眼睛的想法，想好好純粹地保有它，它裡頭似乎存著我的『文創價值』。」

神奇的是，旅行前後這個社會的審美觀沒有多大變化，改變的是：我的美，不再是由別人的目光主導，而是自己來定義，真心接受自己的樣貌，我開始為自己認同的美麗著迷。