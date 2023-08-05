李明晃／灰頭鷦鶯

聯合報／ 文／李明晃（芝山文化生態綠園園長）
灰頭鷦鶯。圖／李明晃（芝山文化生態綠園園長）
灰頭鷦鶯。圖／李明晃（芝山文化生態綠園園長）

灰頭鷦鶯以灰色的後腦特徵得名，但牠的英文名為Yellow-bellied Prinia，可以看出黃色的腹部也是一大特徵。

灰頭鷦鶯喜歡棲息在草叢或低矮的灌木叢裡，以昆蟲為食，在台灣低海拔的草原，甚至都會公園、河堤岸邊，都有機會發現牠們。

儘管分布與數量還算普遍，可由於活潑好動、身手敏捷，往往只能聽見其悅耳的叫聲，想看見本尊，得用耐心安靜等待，才有機會見著牠們飛上草尖窺探的可愛模樣。

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