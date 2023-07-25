國中二年級即將結束，我被選為國三班長。放暑假前一天，班導跟我說下學期會有轉學生坐我旁邊；儘管很想知道是女生還是男生，但害羞不敢問，只好每天向老天爺祈禱。

期待總是讓人焦慮。如果是女生，是短髮嗎？個性溫柔善良嗎？長相清秀嗎？如果是男生，希望他可以再轉學。

「聽說今天有轉學生耶，不知道是男生還是女生？」坐我後面男同學興奮地說。

「當然是女生啊，我喬好了。」我轉頭回他。

「你怎麼喬的？」他疑惑地問。

我無心回應他。正當大家還在吵吵鬧鬧分享暑假生活，班導領著一位清秀女孩走上講台，「起立。」我大聲喊著，「妳好，喔不是，敬禮。」我肯定臉紅了。班導將她的名字寫在黑板上：「這位是今年轉來的新同學，大家要好好關照。」班導指著我旁邊的空位，要她坐那，我在腦海背誦化學元素表以壓抑澎湃的心情。

她輕輕柔柔地走過來。「妳有綽號嗎？」我小聲地問。「喵喵。」她回。「喵喵？喔，我叫老鼠。」她撇頭看了我一眼，想必是不喜歡老鼠，我應該說汪汪。「妳有喜歡哪一科嗎？」她說她最愛國文，每次考試都全班最高分，「那妳數學是不是很爛？」我接著問。她瞪了我一眼，老鼠嚇得瑟瑟發抖。

第一次段考成績揭曉，她果真是全班國文最高分，數學成績也如我所料，只能用「不堪入目」形容，很多題目都沒作答。「妳是捨不得筆心嗎？」我指著數學考卷上的空白處問。她沒回話，但失落的表情透露出她的在意。於是，我利用下課時間教她數學－－她思考時會將筆靠在下巴上，看著她專注的側臉，這次，我不想背誦化學元素表了。

她說起畢業後想當中醫師，我將左手放在桌上要她把脈，她伸出三指，有模有樣地在手腕上摸著。

「喵喵，我有喜歡妳的症狀嗎？」