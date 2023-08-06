每月，我按例返回老家一趟省親。幾年裡逐漸形成慣例，每次我返家，母親便把自己心思放在料理上。她煮些我愛吃的，我吃得心滿意足，一邊負責出餐，一邊負責用餐，就算是我們討好對方的方式。

對比起來，我這做兒子的要能討好到母親，委實太過輕鬆，太多舒愜。就是再忝然吃定對方，我心中仍不免自愧。為了彌補心虛，每當她在廚房裡忙碌，我就闖到鍋爐前晃晃看看，想著即便不能搭手幫忙，至少能多陪她說上話。但我顯然更常是礙著她做菜了？

平素我也有下廚的習慣。廚房裡的事，似乎是我與母親十分稀罕的共同話題，從採買到烹調，從冰箱的使用到廚具整理收納，從怎麼洗菜到如何備料……我想，我是尤其信任以「友愛」為先決條件的每一種對應關係，包括人與人的、人與動植物的交情，也包括人與物、人與事的厚誼。

無須言語確認，我知道母親同我一樣，她也是存著「友愛」的前提在面對食物與炊事的。我也確信，這種同質性就是我與母親友愛對方的基礎。