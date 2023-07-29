馬鞍藤／戰鬥或逃跑？

Me too運動延燒，朋友有感而發地在群組問：「怎麼大家都有類似的經驗？社會上有不曾被騷擾過的女性嗎？」讀完那句話，我頓時陷入思索：自己的成長過程裡，是否曾經歷性騷擾呢？以及，它能明確到提出來不會遭人質疑嗎？

當晚，我讀到堤娜所寫的〈姊姊妹妹站起來〉，想起一件往事。

國小上美語補習班，男女生靠牆兩邊分坐，井水不犯河水，直到某個期末，一名女同學與男同學起了口角，那位男同學隨即從座位起身，走到我們女生這一排，挺出下半身，粗魯地說：「含棒啦！」

那應是我人生中第一次聽到這三個字，儘管陌生，模模糊糊中仍明白被羞辱，盼老師介入處理。然而，老師不知該如何面對，眼神閃爍地迴避了請求，事情不了了之。

此刻回想，那排女同學當時應該算是一起受到了性騷擾，而讀完堤娜的文章，很遺憾自己的老師未能如她一樣站出來。不過，換個角度想，那位老師很可能才出社會不久，且在「性別平權」四字尚未出現的年代，如何處置實在有賴智慧與勇氣。

堤娜與在此運動中發聲的人，讓我意識到自己在幾回投訴無門下，竟已被社會教育成「沒事是我的幸運」、「不要跟這種人浪費時間」，而是否正是這樣的大環境，讓某些人始終沒把握互動分寸？我沒有這問題的答案，只希望下次壞事發生時我能勇敢為自己發聲，更希望「沒有下次」。