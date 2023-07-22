姚秀山／航空包裹
因為疫情的緣故，負笈德國的小友已三年沒能順利回家。他傳來照片，給我看他定期採買食材的超市。淮橘為枳，它看上去不像超市，更像東亞的文青咖啡店。
我還算清楚鄉愁這事，它襲擊人的第一手經常落在人的舌尖上。對方說自己想念台灣的味道，有從小吃慣了的，有在海外竭心盡力也無法複製的。
第一回，我仔細做了防撞保護，填寫了複雜的雙語寄貨單，寄出一瓶老牌的豆腐乳。不知是國際郵務效率超過我的想像，還是日子過得太倉促，彷彿上周才寄出，轉眼次周已飛抵對方的手上。
我因此輕忽世態無常的定律。下回寄物，除了一包油蔥酥、一罐茶葉與一瓶古法煉造的苦茶油，我還有些托大地塞入一袋手工麵線。
但這趟包裹卻沒搭上順風，它遲遲不至。我慢慢擔心起自己一份過剩的善意將淪為一場生化攻擊，東亞小島製造的麵體是不是已經開始長出霉斑？
最後包裹卡在海關，小友繳納了十歐元才將它順利贖回。真是一樁罪過，我一定是忘記向希臘神話裡的信使荷米斯誠心禱告。
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
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