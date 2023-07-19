女友心疼愛車，死活不願託運，堅持從五股騎回彰化返校上課。

「我載妳。」也沒多想，我張口就把三個字當「我愛妳」說。導航顯示一百八十八公里，在我眼中竟成了四個多小時的後背貼前胸，郎心貼芳心。西濱愈是坑坑洞洞、砂石車橫行，患難與共的兩人世界愈是令人嚮往。

繞過觀音山，騎上西濱，我奔馳在愛的快速道路，直到駛離桃園。

竹風送來預料外的驟雨。即便穿上全套雨衣、雨褲，仍擋不住濕濕黏黏，也關不住鬱鬱悶悶。漫天水瀑淹沒眼前休息站兼景點的新豐紅樹林，順道沖走了浪漫。

「濕透也就沒差了。」我撐起笑顏，索性照計畫停妥機車，牽女友踩上生態區的木棧道。我們繞過一圈又一圈，看樹，看海，更看彼此眼中的身影。

前天女友念起彰化美食，我提議舊夢重溫，卻只換得一句「你瘋了」。是啊，真不曉得七年前讓我昏頭的，究竟是八月暑熱，還是新戀情的衝動。