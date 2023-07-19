宋奇勳／沖昏頭

聯合報／ 文／宋奇勳

女友心疼愛車，死活不願託運，堅持從五股騎回彰化返校上課。

「我載妳。」也沒多想，我張口就把三個字當「我愛妳」說。導航顯示一百八十八公里，在我眼中竟成了四個多小時的後背貼前胸，郎心貼芳心。西濱愈是坑坑洞洞、砂石車橫行，患難與共的兩人世界愈是令人嚮往。

繞過觀音山，騎上西濱，我奔馳在愛的快速道路，直到駛離桃園。

竹風送來預料外的驟雨。即便穿上全套雨衣、雨褲，仍擋不住濕濕黏黏，也關不住鬱鬱悶悶。漫天水瀑淹沒眼前休息站兼景點的新豐紅樹林，順道沖走了浪漫。

「濕透也就沒差了。」我撐起笑顏，索性照計畫停妥機車，牽女友踩上生態區的木棧道。我們繞過一圈又一圈，看樹，看海，更看彼此眼中的身影。

前天女友念起彰化美食，我提議舊夢重溫，卻只換得一句「你瘋了」。是啊，真不曉得七年前讓我昏頭的，究竟是八月暑熱，還是新戀情的衝動。

：愛的魔力

（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）

為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。

文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw

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