蘇淮／來自海洋生物的訊息

不曉得是我有特殊體質，還是有其他神祕未知的原因，潛水觀察海洋生物的這些年，時不時會接收到來自海洋生物的訊息。說起來很玄，不太能用科學解釋，但卻不斷發生。

下水前的某些時候，我的腦中會突然閃過某隻海龜正在覓食的畫面，下水後，通常那隻海龜就真的在剛剛畫面中的地方覓食。又或者，正在觀察海龜，與海龜四目相交時，如果感覺到牠也正打量著我，出現一種不太對勁的感受，沒多久，海龜便會有一些不太常見到的行為，例如張嘴打呵欠、用前肢抓抓頭搔搔肚子，或者趴到其他海龜身上等。

最近一次到綠島做海龜調查，背著氣瓶潛水時，我抬頭向上望，在強烈陽光照射下，一團海龜剪影在水面呼吸，突然腦中閃過海龜在清潔站的畫面，於是我看向一旁的礁石，直覺要游到礁石等待。海龜換氣後下潛，緩緩游到我面前打轉，選好位置擺好姿勢，開始享受清潔魚的服務，清潔姿勢和剛剛我腦中閃過的畫面一模一樣。

也曾經在東加王國的水下遭遇大翅鯨，一頭和巴士差不多大的鯨魚朝我游來，當下除了興奮還有恐懼，深怕被牠狠狠撞上。當大翅鯨從我身旁經過，發現牠也正盯著我看，眼神中透露溫柔，我感受到一股溫暖的能量，牠似乎告訴我：「沒事的，不用害怕。」接收到訊息後，心平靜了下來，身體不再閃躲，接著鯨魚的胸鰭從我眼前划過，感受到一股溫暖的水流。「看吧，不用害怕，鯨魚知道我在這裡，牠會抓好距離，不讓我受傷。」我在心裡這樣對自己說。

後來，因為室友們想與自己的寵物溝通而去上了動物溝通課，並分享相關經驗。「那麼，我們能與海洋生物溝通嗎？」好奇心驅使下，我報名了課程，試圖從中尋找答案。

不過，在課程中嘗試與海洋生物溝通時，我沒有接收到明確的訊息或者特別強烈的感受，可能是我用的方式不夠準確，也可能還是菜鳥練習不足，又或者刻意這麼做使我的心不夠靜，存有懷疑。

即便如此，我還是能在野外接收到來自海洋生物的訊息，這些訊息什麼時候會出現我並不知道，也無法控制。而生物們傳達給我訊息的方式，不是言語、不是聲音也不是文字，而是腦中一閃而過的畫面，也會是一種好像和平常不太一樣的感受。

即便我相信的是科學的實事求是，即使這些經驗講起來有些怪力亂神，但當它出現時，心的平靜、身體的溫暖和腦中的影像，卻是真真實實存在，不讓我有一絲絲的懷疑。