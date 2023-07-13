吃完晚飯散步去，邊走邊聽廣播，主持人聊起「口頭禪」，腦中馬上浮現自己最不喜歡的口頭禪，比如：「山姆，你知道嗎？」當我未卜先知，還是純粹想吊人胃口？再來就是每句句尾加「對啊」，我有問你對或錯嗎？想到就覺得莫名其妙。

還在上演自己內心的小劇場時，主持人又開口：「不要小看口頭禪喔，它往往可以代表說話者的心態或個性。」真的嗎？我開始認真回想自己的口頭禪是什麼。

我的口頭禪有兩句，第一句是「你覺得呢」。退休前是高中老師，教英文也帶班，每當學生或班級幹部來問問題，我在回覆前都會來上一句「你覺得呢」。比如：「老師，關係代名詞跟關係副詞到底差在哪裡？」「山姆，班費快沒了，下次收多少？」當我問學生「你覺得呢」時，其實是想知道學生有沒有自己的想法、幹部有沒有自己的作為，如此一來，我就可以對症下藥或是因勢利導。第二句口頭禪則是「換個角度來看」，當學生問我到底是學測就上還是要參加指考（現在的分科測驗）時，我會請他試著用不同的面向來看問題，藉由多元思考尋求適合自己的對應方式。

轉眼退休已兩年，離開了舞台，沒有了互動的對象，當年的口頭禪只能藉著偶遇的廣播節目來回味了。