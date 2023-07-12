梁純绣／女子運動，宜己宜家宜社會

拜讀繽紛版陳祖安所寫〈女子運動是好事〉，不只深獲我心，還認為「女子運動宜己宜家宜社會」！

話說結婚前幾年，我常陷入婆媳問題、姑嫂扞格的僵局裡。有一回覺得自己被嚴重傷害，怒火攻心，胸膛欲破，本能地往外奔跑，跑累了，改用快走；我雙手大弧度擺動，像磨刀霍霍的武士，偶爾還對空揮拳，發出怒吼之聲，目標只有一個——洩氣、洩惱。當我意識自己汗流浹背、頭髮都濕了時，放慢腳步，以散步之姿移動。

步伐輕緩下來後，我居然感受涼風吹拂，聽到蛙鳴蟲唧，聞到桂花清香，油然升起暢快之感。我何時「離家出走」的？下午兩三點吧，此刻星兒高掛！在這五六個鐘頭的時間裡，我用自己的雙腳跑、跳、走，換來一身的清爽，CP值太高了！此後，我不再以為運動是體育課或是選手參加比賽，它是日常、是必須。

因愛上走路，認識一群資深「路友」，我們每天相會於星空下，沿著堤防來回走約一小時。路友Ｆ說，她照顧婆婆十餘年了，支持她最大的力量是老公於晚飯後接手照顧之責，讓她出來運動；每晚的月下散步，對她而言是加油站，油量足了，才有能量面對次日的看護工作。聽了Ｆ的分享，恍然體悟：原來運動不只是個人的紓壓或強身，還攸關「老有所養」的順利進行。

大清早我也到公園做健康操，其中不乏職業婦女，她們白天工作，晚上陪小孩，把握曉風殘月之際，出來活動筋骨。M說，很珍惜這完全屬於自己的舞動時光，不用打理家務，不需為業績傷神，只要盡情伸展四肢，雖然只有四十分鐘，彷彿回到少女時代的娉婷；做完健康操回到家裡，面對孩子也較有耐心，這是最好的附加價值。

進入初老階段的我，參加拉筋課程也接觸重訓，我的同學大都是六七十歲的老婦，我們有句名言：「不是在運動，就是在運動的路上。」我們希望藉此維持身體各機能的運作，最終目標是減少臥床時間，減低社會成本。

瞧，女子運動，意義何等深遠。