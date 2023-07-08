R無法忍受聽見音樂已經快兩年了。

那雙曾經花了十數萬小時靈巧練習樂器的手拿著湯匙，在瓷杯裡無意識繞圈子。我頭一回注意到，原來冷掉的義式濃縮咖啡快速轉出漩渦後，會形成一團深棕色黏稠物，與R散發出的黝暗氣場同樣讓人不舒服。

每周一次，我們在店裡沉默對坐。熟識的咖啡店老闆怕他焦躁，總是貼心關閉音響。然而，音樂不僅是娛樂消遣，是催化氣氛的工具，更有遮蔽功能，彷彿無形的保護傘，把人包覆在聲響之內，隔絕在世界之外。咖啡機每隔一會兒就發作的鍋爐蒸氣洩壓聲呲牙咧嘴，某支手機突然大響，店裡所有人像是被音波捏住耳朵，嗡嗡的交談聲霎時暫停。

手機鈴聲音質極差，女歌手失真的歌聲像驚聲尖笑的鸚鵡。R如觸電般全身緊繃，眼神看似憤怒，底下的恐懼無邊無際。鈴聲未落，他激動起身，快步走到對街小公園裡，我狼狽地抓起外套跟著往外走。

R是我同屆不同校的音樂系同學，曾是舞台上閃閃發亮的明日之星，是極優異的管樂演奏者。他在歐洲知名大學拿到演奏博士學位，教了幾年書才回台，卻發現當年的同班同學們早已在樂團與學校內卡好位，唯獨沒有後台的他頻頻與機會擦肩而過。近年在情感上重重摔了幾跤，又時乖運拙，狗屁倒灶的鳥事多得不可勝數。當命運要讓落魄人倒楣透頂時，又長又陡的下坡路怎麼走都不見盡頭，這時一旦主人翁甘願認分演出喪門星角色，衰事往往會自體繁殖，故事劇情也就距離「從此過著幸福快樂的日子」益發遙遠。這一年多他躲避音樂，故不再教琴，更放棄演奏，只得回家幫忙小生意，對自己的窩囊樣氣得不得了。

我示意他等我幾分鐘，轉身到路口的超商買了一手啤酒。下午四點的陽光底下，我看著他的肩頭漸漸鬆弛，聽他有一搭沒一搭地說起那幾段悲劇戀情，他落淚時再送上一瓶啤酒。苦日子過久了，R身上絲毫沒有一般人心中音樂家光鮮亮麗的刻板印象，成了帶點神經質的頹廢大叔，額頭上狠狠刻著「失意」兩個字。

真的是愛人們輪流負他嗎？我想實情比表面呈現得更複雜。R識人不明，很大程度來自識己不明，老是愛上驕傲、自我中心的對象，好似能從他們口中得到讚美，就證明了自身價值。音樂天賦讓他敏感深情，也讓他誤以為在情場可以像在舞台上隨心所欲，勤懇就可換得仰慕與肯定。

R喝茫了，話愈說愈多，無預警談起他最在意、卻絕口不提的女友。我吃了一驚，然後做了一個決定。

我要唱歌。

要音樂系的我們開口唱流行歌，機率低得像中樂透，況且在大庭廣眾之下唱歌？我猜我也有點醉了。我只怕R生氣，沒想到他哈哈大笑，或許因為是認識二十年來，我頭一次在他面前開金口吧。

想起這的愛 是悲慘的愛

茫茫渺渺 消失的愛

啊！淒涼的蒼白的月

靜靜依在窓門邊 難受疼痛心內憂

自恨嘆 吐大氣 癡看無情天

比古典樂更直白千萬倍的歌詞，讓Ｒ一愣。雖然沒有紀露霞的曼妙歌藝，但我多少還是唱得出〈看破的愛〉裡幻滅的酸楚，與作勢告別又難以告別的糾纏心情。在我唱完後，R閉著眼睛唱了最後一句，莫名點了點頭，而我微笑。

無路可走，就歇歇腳，好好陪自己——即使只是唱首歌，也很好。