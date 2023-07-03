吳柏澄／麥克風的重量

「各位貴賓、各位參與的團隊同學，大家午安，我是今天的主持人柏澄！」一句看似平凡無奇的開場，所要擔負和承受的遠比想像中多更多。

說穿了是拿著麥克風的服務業

國小上課時，我酷愛與同學交換意見（俗稱聊天），因而被老師指派參加說故事比賽，意外展開長達十二年的國語演說生涯。即席演說培訓造就了我落落大方的台風、有條不紊的說話方式，進入活動公司服務後，主管看中我的口語表達能力，便將大大小小的活動主持棒交接給我，賦予我全新身分，那便是主持人。

在大眾眼裡，主持人是萬眾矚目的焦點、是光鮮亮麗的角色，但主持人說穿了就是拿著麥克風的服務業。歷經三年磨練，我逐漸理解，一場活動中真正的主角是舞台上的來賓，而我要扮演好綠葉，透過鋪墊、引導，使他們展現出最好的一面，讓紅花順利綻放。

某次成果發表會上，我得知分享者較為內向，便特意在活動開始前與他閒聊。一方面想挖掘更多背後故事，了解他一路以來的歷程與其中酸甜苦辣，另一方面希望拉近距離，推倒他心中的那堵牆，讓他屆時在台上能娓娓道出最真實的想法。果然，整場活動我們就如伯牙與子期，聊得好不快樂，他講到激動處甚至開心地站起來比手畫腳。離開前，他對我說：「謝謝你，我今天很自在。」那句話到今日仍言猶在耳。

能應付突發狀況才教人眼睛一亮

主持人除了是服務業的一分子，還是緊急應變小組成員。

常聽人說一場活動的成敗，主持人要肩負一半的責任；好的主持人不僅要帶動現場氣氛、掌握活動節奏，更要處變不驚地面對所有突發狀況。還記得去年某個決賽活動現場，主辦單位準備了精華回顧影片要在開場時播放，影像卻突然沒了聲音，使得工作人員手忙腳亂，台下觀眾面面相覷。

這時，我抄起麥克風，說：「哎呀，真不好意思，活動開始前我肚子太餓，把放在電腦旁的乖乖吃掉了。這都是我的責任，在這邊和大家說聲對不起。不過，我們也趁現在這個空檔，幫大家複習一下今天所有團隊帶來的提案……」將責任歸咎到自己身上，給個說法令觀眾莞爾、讓工作人員有時間處理突發狀況，這樣臨危不亂的態度，使我在會後收到許多貴賓的肯定，也理解到「將活動順利完成只是主持人的基本門檻，能夠應付各種狀況才教人眼睛為之一亮」。

德川家康曾說：「若我是鐵，就用失敗和挫折磨礪我的刀鋒，劈開舊有的一頁，寫下我嶄新的一頁。」身為一位菜鳥主持人，時常面臨不同的困難與挑戰，但也就是在這一次次迎刃而解的過程中強化了自己的能力，成為業主放心的存在。期盼未來有更多磨練機會，寫下更多屬於主持人生的扉頁！