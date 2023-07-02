梁芸嫚／為你蹺掉的日常
職業軍人休假不穩定，是從學生時期和戀人交往就明白的事。好幾次，我化好妝依約到見面地點，戀人才突然告知被禁假的消息，出遊車票、住宿一連被改了千萬回，最後也就索性不再預先計畫任何行程，以免在更更改改的過程裡，讓愛情也跟著生變。
遠距離戀愛讓每次說再見都像永別，望著他離去的火車，像靈魂也被抽走似的，久久才能康復。以致那時只要戀人一確定休假，我就會即刻對生活按下暫停鍵，編出花式謊言向日常告假——參加婚宴、身體不適、帶寵物就醫，看牙……蹺一堂課一回班，只為見上戀人一面，牽手吃碗肉燥飯，拎杯手搖飲夜間散步，竟也覺得是永恆了。
在圓謊逐漸困難的畢業前夕，我鄭重對戀人宣布：自己將成為一個堂堂正正的大人，往後無法再為他翹掉日常，請他珍重。其後，戀人給了我一個深長的擁抱。
後來我一直沒有告訴他，其實早在五年前的那場擁抱裡，我就反悔了。
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
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文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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