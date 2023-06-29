吳哲宇／南北極橡皮艇探險趣

因愛好海域遊憩與探險，我任職於南極北極探險船的講師兼探險導遊，駕駛橡皮艇載著各國旅客，徜徉於極地海洋，在與世隔絕的湛藍海面上，觀賞各種野生動物、冰山、遠眺白雪覆蓋的山嶺……

在南極最受歡迎的動物是身穿燕尾服的企鵝，透過在水下的加速，企鵝能讓自己的身體蹦出海水，跳到冰面上，模樣逗趣可愛。在北極則有機會看到極地霸主北極熊，但全球暖化導致牠們將瀕臨絕種。此外，在極地還會看到擁有圓滾滾身材的海豹、海獅、海狗、海象，可愛的臉龐讓人一時間傻傻分不清楚。各種鯨魚與鳥類，也是此起彼落，教人驚豔。

橡皮艇穿梭於冰山之間，白裡泛藍，宛若仙境。而浩瀚神祕的北極光，五彩斑斕，也是讓旅客愛好的攝影素材。

我在工作時最有意義的事，就是宣導「旅客探訪須知」並監督執行，這些都是由國際或當地國法律所規範，以確保南北極環境的安全和動物植物生態的保護。旅客因為親臨地球上最後的淨土，領悟生態平衡的重要，回國後成為保育大使，推廣友善地球。