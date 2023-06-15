陳祖媛／空姐

聯合報／ 文／陳祖媛

歐美航線的空服員不若亞洲航線要求年輕貌美。某次，一位空姐一手拿著可樂、一手拿著紙杯，穿梭在我座位旁的走道，口中不斷重複問著：「是哪位客人點的飲料？」她來回了幾次，沒有人回應。於是，她自我解嘲地說：「你也許和我一樣老了記性差，忘了自己剛點的飲料，而我忘了客人的座位號碼。」乘客都笑了。

這位上了年紀的空姐，胸前掛著一副老花眼鏡，臉上的皺紋刻畫出豐富的工作經驗。她的幽默展現高情商，從容化解了工作上的小瑕疵。最終，某個年輕人拿了這罐可樂，大家都知道不是他點的，美好愉快地收場。

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