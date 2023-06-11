山姆／不怕被忘記，歡喜被想起

沒等到屆齡，滿六十一歲的前年，我辦了退休，商場加上教職，一共工作了三十二年。下定決心早退不容易，適應退休後的新生活更要有智慧。如果有人請我分享這兩年的心得，除了老生常談的開源節流、多運動、找到興趣之外，有句話對我很受用：「不怕被忘記，歡喜被想起。」

退休前的職場是學校，一下是「老師，我有問題」，一下是「老師，待會要開教研會喔」，整天老師來、老師去的，好不熱鬧。退休當天，依慣例退出了公務群組，因為正逢暑假還沒感覺，開學才驚覺自己一天收到的訊息量大減。瀏覽同事的臉書，起初還能回幾句，漸漸生活上沒了交集，連按讚的次數都減少。不甘寂寞的人，肯定覺得落寞。

就在覺得被遺忘之際，突然接到畢業學生的婚禮邀約。原本同班卻沒感覺的兩人，多年後重逢迸出了火花，且論及婚嫁，但因疫情只能將婚禮一延再延，最後就在不能逐桌敬酒的小小不便中，擇良日舉行。本以為我去是單純分享喜悅，沒想到因為當過兩人導師，被以介紹人身分相待，進而被賦予婚禮中唯一致詞賓客的重任。順利完成任務之餘，還開了一場小型同學會。席間，我聽到久違的「老師」之外，還不時夾雜著來自徒孫輩的「爺爺」呢！

是的，退休是離開舊生活，開展新生活。對於已告別的過往，與其沉溺在回憶中，不妨試試以「不怕被忘記，歡喜被想起」的態度來過日子。