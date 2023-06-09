陳麗卿／邁入高齡社會，賦予他力量，是陪伴的最大價值

最近我與一位很尊敬的長輩久別重逢，卻發現他臉上少了過去的神采，有點鬱鬱寡歡。他透露：真沒想到，退休後的生活會有如此看似微妙卻巨大的變化。

退休前，他是一家大型企業的高階主管，閒暇時間也經常在慈善機構擔任志工，是個活力積極、熱心助人的長者。退休之後，儘管腳不方便而需要以輪椅代步，仍然保持熱情、勤練書法、熱心公益。然而經歷幾次店員對待他的方式，他開始信心大減。

事情是這樣子的：好幾次跟家人一起去餐廳用餐，服務人員在為其他人點完餐，連看都沒看他就直接問同行的家人：「阿公要吃什麼？」他與兒女去百貨公司買鞋，明明要穿的人是自己，店員卻會徵詢兒女：「他要穿幾號？」他問，「我看起來真的有這麼老嗎？」

近年來各國都進入高齡化社會，如長輩口中描述的情景的確常發生，我就曾目睹在餐廳門口，服務生貼心詢問帶著高齡父母的壯年子女：「爺爺奶奶要不要坐下來？」不過，說這句話時卻是對著壯年子女，而非高齡父母本人。或者在買東西時，把思緒清明、能應答如流的高齡長輩晾在一旁，無論是講解說明，或詢問長輩的生活習慣、喜好，都是對著壯年子女，言行中似乎把長輩當成了沒有自主能力的孩子，任何決策都要其監護人－－也就是子女－－來定奪。仔細觀察，這樣的狀況無論是在服務現場或家中都不鮮見，我們卻對其習以為常，未曾察覺其中的荒謬之處，讓我決定要寫這篇文章。

不要為長輩貼上無能的標籤

為什麼我們會用對待小孩子的態度，來對待長輩？讓我們先思考一下我們是如何對待小孩子的。假設你看到同事的三歲小孩覺得很可愛，想請他吃冰淇淋，你可能會徵詢他家長的同意，若得到首肯才給他吃。我們不會直接問小孩本人，因為我們內心認為三歲孩子還沒有足夠的智慧與經驗，用理性判斷這個東西對他是否有益。

同理，如果我們想對長輩提問時，明明他就在現場，卻不問他而去問另一個人，那或許也是因為在我們心中，長輩並沒有「為自己做出理性決定」的能力？

雖然確實有部分高齡長輩受失智所苦，真的沒有辦法為自己做決定；但也有更多的長輩是身心皆活力充沛的，或者即使行動受限，頭腦思緒卻十分清楚。

我們似乎很習慣忽略個體差異，以偏概全地將所有的高齡者都當作弱勢者看待，進而認為他們沒有完整的行為能力，而剝奪了他為自己做決定的權力與機會。

這正是我的長輩朋友所經歷的：明明只是坐輪椅，判斷力思考力都一如往常，卻被當成沒有行為能力的人來對待，從中感到的氣餒、挫折，讓他產生了深深的無力感。

實情是：即使一個人身體不方便，也不代表他頭腦不清楚；即使反應不靈敏，那可能僅是神經系統比較慢，需要多一些時間與耐心。如果僅因為他身體不便、反應慢，就忽略他的自主權，那只會讓他產生更大的無力感。

「無力感」是比病痛更大的威脅

不要小看「無力感」對一個人能造成的影響。當你生病了，周遭人們的表情、問話、語氣、行為……都以對待弱者的方式來對應你，讓你產生巨大的無力感；也就是說，每一次你與世界接觸，都再度印證了你「身為弱者」的事實。如此，你是不是會愈來愈覺得自己「果然是弱者」？

正如《聖經》所說的，「喜樂的心乃是良藥。」幫助正在面臨病痛、衰老的人建立快樂、積極、正向的心態，是使其逆轉恢復的良方。而要達到此目標，方法之一就是賦予他們力量－－除了必要的照護與協助之外，在心態上不要把他當作無能力之人來對待，而是用對待一個「完整的、有能力的人」的方式對待他。如此，他能夠在身體經歷病痛的同時，仍然保有強大的心智、帶著有力量的靈魂、以有尊嚴的姿態，作為一個人繼續生活，而不是成為一個物品般地生存。而這也才是陪伴他協助他最好的方式。

至於要如何避免對方產生無力感？你可以從以下三個具體的行為做起：

一，尊重他的決策與自主權

任何人都不喜歡自己的意見被忽略。儘管可能有行動上的限制，但是自主權、獨立性是每個人都想保有的。因此，不要假設他需要幫助或無法自行處理問題，而要盡可能地讓他參與選擇和決策，只要是你判斷他能自己決定的事情，請儘量讓他做決定。

讓他看見自己可以做出決策、看著這個決策發生，並且享受此決策的成果。即使只是生活起居中的小事，像是要不要加件衣服？點心想吃什麼？如此一點一滴地積累對生活的掌控感，對健康的恢復、信心與快樂的建立必有助益。

二，不用特殊的語氣或措辭跟他說話

有愈來愈多父母，為了讓孩子學習正確的語言，會避免對小孩子講「疊字」，例如講「車子」而非「車車」。這是為了讓孩子學會語言的正確用法，也有助於孩子發展自己的主體性。我認為不只是面對孩子，對所有人都該如此：不需要刻意用高八度的聲音講話，字彙也不用特別簡化。假使要表達的概念比較陌生或複雜，也不要假設對方聽不懂而忽略不講，應改用其他方法（如圖片、類比…）把概念表達清楚。

三，互動時，將雙方視線的高低差保持在三十公分以內

肢體動作會牽動心理感受。若你希望雙方的溝通，能讓彼此都感覺到充分的尊重與尊敬，那麼一定要記得將雙方視線的高低差保持在三十公分以內。

想像一下：當你坐在輪椅上，想與另一位站著的人說話時，你會需要微微抬起下巴才能仰望著他，方能與之四目相對，而站著的人也需要低頭俯瞰。然而，這樣的動作其實對身、心都會造成負擔：身體上，脖子可能會痠痛不舒服；心理上，在這一坐、一站之間，創造出了一種「上對下」的心理感受，讓坐著的你產生倚賴、倚靠對方，或自己變得無助、渺小的感覺。

這時，只要將雙方視線的高低差拉到三十公分以內－－站著的人微微彎下身子，或者站得稍遠一點，讓彼此之間的視線高低差變得較不明顯，就能有效降低脖子不適的可能性，同時也削弱了「上對下」的感受。

無論你是家有長者，或是工作中會遇到這樣的對象，都能夠運用以上三種方法，協助對方生活得更有品質，也為自己的生活、工作創造更大的價值！

●本文作者為Perfect Image陳麗卿形象管理學院創辦人