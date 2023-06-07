某年員工旅遊去沙巴。

領隊將我們帶到湛藍交織翠綠的美人魚島，同事個個情緒激昂，彩花泳裝於烈日光影中閃耀。乘著風，浪花濺起青春與笑。

旱鴨如我，被半推半拉下了海，約好照顧我的梅子，抵不住眾人的呼喚，噗一聲就消失。

正想回頭時，一隻有力的手拉住我，定住一看，是當地教練。收起張牙舞爪的自己，感受大海溫柔地承接住我。順著他徐徐前行，彷若長出背鰭的魚，徜徉於無邊無際，千變珊瑚與萬化魚群隨光影閃動，在圓舞曲的旋律中與大海翩然起舞。

那是與蔚藍合而為一的真實片刻。

上岸後，正欲沐浴更衣，左手肘竟冒出鱗般紅疹。暖男教練遞瓶藥水給我，說明可能運氣不好、被水母「親」到，梅子在一旁竊笑為何我總有「特別待遇」。

難以名狀的癢痛，哭笑不得的尷尬，美麗背後往往隱藏未知的危險。

至少，得了個當旱鴨子的絕妙藉口。