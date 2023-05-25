好酸霖／前往火葬場的路上
抱著空的骨灰罈，坐在葬儀社陳大哥車上，前往三峽火葬場。
慢慢到了最後階段，心情依然低落。媽媽開始住院時，希望能在家看到她；入冰櫃後，又好想回到醫院那時候；到了現在，終於連去冰櫃看看母親的權利都沒了。
陳大哥是舅舅的好友，他年輕時兩人一起荒唐過，察覺我的心情，便找話題讓我分心。他聊起往事，說舅舅曾被暗算，進了急診，又收到仇家消息，連夜轉院……故事一樁樁，件件都離奇。那些事我從沒聽舅舅講過，聽得出神，悲傷真的少了些。
講著講著，有個疑問在我心中冒出。猶豫一陣，還是問了：「你們混了這麼多年，有出過人命嗎？」話一出口，就開始後悔。
「哎呀，你怎麼問這個問題？這個、這個……」｣
心臟怦怦跳，我害怕他說出的答案。
「我們的服務，都是一條龍的啦！」他沒有正面回答我的問題，以一個玩笑帶過。我抱著骨灰罈，爆笑如雷，是個相當荒謬的場景。那是我母親往生後，第一次笑出來。
事隔數年，到現在還是很感念陳大哥的溫暖，他在我最難過的時候，拉了我一把。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言