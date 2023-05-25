好酸霖／前往火葬場的路上

抱著空的骨灰罈，坐在葬儀社陳大哥車上，前往三峽火葬場。

慢慢到了最後階段，心情依然低落。媽媽開始住院時，希望能在家看到她；入冰櫃後，又好想回到醫院那時候；到了現在，終於連去冰櫃看看母親的權利都沒了。

陳大哥是舅舅的好友，他年輕時兩人一起荒唐過，察覺我的心情，便找話題讓我分心。他聊起往事，說舅舅曾被暗算，進了急診，又收到仇家消息，連夜轉院……故事一樁樁，件件都離奇。那些事我從沒聽舅舅講過，聽得出神，悲傷真的少了些。

講著講著，有個疑問在我心中冒出。猶豫一陣，還是問了：「你們混了這麼多年，有出過人命嗎？」話一出口，就開始後悔。

「哎呀，你怎麼問這個問題？這個、這個……」｣

心臟怦怦跳，我害怕他說出的答案。

「我們的服務，都是一條龍的啦！」他沒有正面回答我的問題，以一個玩笑帶過。我抱著骨灰罈，爆笑如雷，是個相當荒謬的場景。那是我母親往生後，第一次笑出來。

事隔數年，到現在還是很感念陳大哥的溫暖，他在我最難過的時候，拉了我一把。