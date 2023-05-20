讀了日前繽紛版刊出的〈我不是雞婆〉，曾經受惠於雞婆義行者如我，想對他們衷心說聲「感謝」。

我也曾把套頭毛衣穿反了，毫無所覺地在機構服務櫃台面對川流前來的民眾。也許很多人過於專注在眼前的諮詢問答，沒有發現，也可能有人發覺了，卻不好意思道破，總之，我就以這種糗樣暴露在大庭廣眾將近兩個小時，直到來了一名雞婆女士。她在結束對話後，悄悄放低音量，告訴我：「你衣服穿反了。」我先是錯愕，接著低頭察看，不自覺地羞紅了臉，立刻隱身穿妥，佯裝無事地回到原位。要不是她雞婆多嘴，我可能下班回家才會發覺。

還有一次是在提款機前補登存摺，沒見到預期匯入的款項，腦海一時茫然，失神地轉身離開，竟忘了拎起放在腳下的背包。所幸才走一小段路，就有雞婆小姐從後趕來把我叫住：「先生，你背包沒拿！」要不是她雞婆多事，我就要到警察局報案了；背包夾層裡不但有證件、執照，還有多張金融卡和信用卡。

不過，並非每次都如此幸運。記得女兒剛上幼稚園時，帶她到大賣場購物，牽著小手、提著籃子臨櫃結帳，掏出置於胸前口袋的皮夾，只覺得有個物件跟著滑落，還來不及反應，就有原本排在身後的年輕男子，一步搶先向前，俯身攤開他身上的外套遮住地面，似乎撿走了地上的什麼，隨即頭也不回離去。

當時，櫃台收銀小姐只是莫名地看我一眼，默不吭聲，繼續她的動作。走出賣場，我準備搭公車返家，遍尋不著悠遊卡，這才恍然大悟剛剛那一幕－－這回，非但沒有雞婆貴人相助，還遇到趁機打劫的小人。