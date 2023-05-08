春來百花盛開，台灣人喜歡按月出遊賞花，尤以二、三月櫻花、風鈴木、九重葛最受青睞。

我家社區原以紫花、黃花風鈴木取勝，這些年居然也可不用出門就能在粉櫻樹下賞花，那得要感謝有點雞婆的我家先生。

幾年前，垃圾區有一株被丟棄的櫻花枯枝，先生覺得可惜，和鄰居合力在社區草地種了回去，經過一年的沉潛，她爭氣地開花了，一樹桃紅的緋寒櫻，迎風搖曳，從此春日風情就多了異國的浪漫氛圍。

後來，家圍牆外的青楓枯萎了，老公和管理員合力鏟除，再種上朱紅九重葛，今春九重葛開得花枝招展，還從欄柵探頭進來打招呼，和家裡的桃紅色九重葛相互輝映，讓我每日歡喜賞花，一日看三回都不厭倦。

今晨春光依舊明媚，先生又坐不住了，找了管理員幫忙，幫朱紅九重葛架設支架，希望花兒攀附在圍牆上，讓住戶進出社區大門時，都能欣賞她恣意盛開的美貌。

會的，人類的善意，花兒將湧泉以報，期盼未來社區有一面花繁葉茂的朱紅花牆。