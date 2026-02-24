聯副／舒國治、朱國珍對談：飲食書寫，情感記憶

中華民國筆會舉辦季刊《譯之華》論壇，於3月7日（六）14:00-16:00，邀請作家舒國治與朱國珍對談，主題為「飲食書寫，情感記憶」，由筆會會長廖咸浩主持。地點在紀州庵文學森林新館二樓（台北市中正區同安街107號，近捷運古亭站2號出口）。免費入場，歡迎報名參加：https://www.beclass.com/rid=30525116966187c96537。或搜尋Beclass線上報名系統「筆會」，詳細資料請見中華民國筆會網站http://www.taipen.org/。（桂樨）

琅琅悅讀 Google News