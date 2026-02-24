2026第六屆台灣房屋親情文學獎徵文啟事

聯合報／ 聯副

●主辦單位：台灣房屋、聯合報

●文類、字數：散文，800~1000字為限（含標點符號）。

●書寫主題：親情──以愛縫補

●徵稿日期：即日起至3月31日（郵戳為憑）。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

●獎額：

首獎一名，獎金三萬元

二獎一名，獎金二萬元

三獎一名，獎金一萬元

佳作十二名，獎金各五千元

●以上得獎者除獎金外，另致贈獎座或獎牌。

●詳情請見：

台灣房屋親情文學獎粉專

https://www.facebook.com/familylovewrite

或洽(02)8692-5588轉2235

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
聯副文訊

延伸閱讀

林銘亮／杭城別錄

聯副／舒國治、朱國珍對談：飲食書寫，情感記憶

2026第六屆台灣房屋親情文學獎徵文啟事

栩栩／幸運綠豆糕

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。