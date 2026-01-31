彭紹宇／在文學中，尋找光影的前世今生

你是先作為讀者，還是先成為影迷？人手一台螢幕的時代，手捧書本的身影愈加稀少，有時甚至令人懷疑，文字是否正悄悄退場？

然而，文學與光影距離並沒有想像那樣遙遠。許多看似原創的影視作品，本質都是文學轉譯而來。放眼國際，文學改編影視在好萊塢已是成熟產業鏈，鄰國南韓更將焦點看向漫畫與網路小說。當內容跨出紙本，躍上大銀幕、小螢幕，雙方於是產生對話。文學提供影視創作故事沃土，影視則將文學帶往寬廣的觀眾群。

回望台灣，文學改編發展並非一蹴可幾，更像細水長流，經由不同時代的創作者，在各自的文化環境中，逐步搭起橋梁。

那麼，這段故事該從何說起？

可以是日治時期，在戲台前留下華麗聲影的歌仔戲；可以從六○年代打造文藝巨星「二秦二林」的三廳電影，一瞥風靡一代人的愛恨瞋癡；當然，更不能漏掉影響至今的台灣電影新浪潮，尤以侯孝賢與朱天文橫跨三十載的傳奇共創，別具代表性意義。

無論從何切入，都需知道如今的豐碩，背後皆有著前人的開創──描繪鄉村男孩的成長，在《花甲男孩轉大人》（2017）之前，我們已有《小畢的故事》（1983）；在勾勒校園未竟之戀的《那些年，我們一起追的女孩》（2011）前，已有更前衛的《窗外》（1973）。欲理解台灣文學影視化脈絡，必定需要宏觀視野，縱向深掘類型發展，橫向吸納時空影響。

所幸，漫長的歷程與記憶，在《故事放映中：台灣文學影視化百年旅程》一書中變得清晰。由二十多位專家學者梳理撰寫，以四個章節帶領讀者走過百年光陰。

從「映畫時代 隨片登台」出發，重現日本時代電影風華；「聚光燈 類型與風格」則從瓊瑤談到金庸，再至八○年代叛逆萌芽，如今百花齊放的同志題材，補上類型發展全貌。告別浪漫唯美與健康寫實，「長鏡頭 社會寫真」細探新電影起點，其中《兒子的大玩偶》（1983）引起的政治紛擾，在如今自由創作的視角下讀來格外震撼，也因此值得記錄。書中也提醒，影視改編的源頭並不限於小說，如《聽海湧》（2024）改編自歷史事件，《做工的人》（2020）則奠基於非虛構寫作，映照影視作品中的社會寫實。最末，「場面調度 多元轉譯」轉向近年，觀察文學改編如何在電視劇中發生，甚至發展為影像計畫，牽起讀者與觀眾的目光。

在「IP」成為熱門關鍵字之前，文學早已是影視人的寶庫。他們閱讀、合作、提煉，將文字轉化成光影，形塑當代影視景觀。《故事放映中》既是電影書、文化史，也是一場導覽，為百年來的台灣影視留下清晰座標，娓娓道來，記錄著那些通往今日的光影來時路。