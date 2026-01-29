你知道你賦予了我一個神奇的天賦？

我能準確地知道今生

和誰

永遠不再相見──





無須刻意失去聯絡

一切都會自然而然

在這網路時代

失去聯絡只是一則謊言





不聯絡才是實情──自從你離開

我經常奔向空曠的高處

極目天涯，以為在那一道白茫茫地平線上

可以看見你──當然





我知道，當然不能

我知道那天就是最後一眼了──

我自此擁有了這樣神奇的天賦

讓命運的光澈照我荒寒的夜





有一瞬，我甚至覺悟，自你離開

往後便是餘生

來日並不很長

但還要把剩餘的悲喜過完。



