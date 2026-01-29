陳克華／往後是餘生

聯合報／ 陳克華

你知道你賦予了我一個神奇的天賦？

我能準確地知道今生

和誰

永遠不再相見──


無須刻意失去聯絡

一切都會自然而然

在這網路時代

失去聯絡只是一則謊言


不聯絡才是實情──自從你離開

我經常奔向空曠的高處

極目天涯，以為在那一道白茫茫地平線上

可以看見你──當然


我知道，當然不能

我知道那天就是最後一眼了──

我自此擁有了這樣神奇的天賦

讓命運的光澈照我荒寒的夜


有一瞬，我甚至覺悟，自你離開

往後便是餘生

來日並不很長

但還要把剩餘的悲喜過完。


慢慢讀，詩 陳克華

陳克華

陳克華 陳克華（1961年10月4日－），筆名田自由、陳業、克克，祖籍山東汶上，是一位出身花蓮的眼科醫師、作家、攝影家、畫家、歌手、演員，現為臺北榮民總醫院眼科醫師。

