陳克華／往後是餘生
你知道你賦予了我一個神奇的天賦？
我能準確地知道今生
和誰
永遠不再相見──
無須刻意失去聯絡
一切都會自然而然
在這網路時代
失去聯絡只是一則謊言
不聯絡才是實情──自從你離開
我經常奔向空曠的高處
極目天涯，以為在那一道白茫茫地平線上
可以看見你──當然
我知道，當然不能
我知道那天就是最後一眼了──
我自此擁有了這樣神奇的天賦
讓命運的光澈照我荒寒的夜
有一瞬，我甚至覺悟，自你離開
往後便是餘生
來日並不很長
但還要把剩餘的悲喜過完。
