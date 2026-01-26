陳其豐／讓書寫成為彼此間的橋梁

2025年12月26日「星期五的月光曲」文學沙龍，由馬翊航主持，Apyang Imiq（程廷）與Yabung Haning（吳雅雯）對談。兩人經常打電話聊天，書寫當月「文學相對論」〈我們那麼順利地講植物，是否稱得上深思熟慮？〉時，彷彿是交換日記，也互相校稿，窺見彼此有別於日常的面貌。

關於植物，兩位作家皆強調這是原住民生活的重要組成。Apyang自言對植物並不熟悉，但勤於請教族人、查閱族語字典，接近自然不僅是自我期許，更是一種使命，希望「讓自己長得更像山裡人」。Yabung闡述植物是烹煮食物與製作工具的要角，她曾向部落耆老學習植物知識，卻發現家中長輩採摘的蘭花竟沒有族語名稱。對她而言，蘭花比起肩負文化傳承使命，更多是承載了對長輩的深切思念。

馬翊航分享返鄉學習族語的經驗，植物詞彙繁多，實在難以窮盡。他接續梳理歷史脈絡，殖民時期遺留的經濟作物，牽繫帝國統治與族人命運；八、九○年代台灣蘭花熱，帶動部落的採摘熱潮，其中不乏價格的哄抬。

人、植物與歷史，在文字中相互對話。馬翊航好奇，兩人如何看待對方的「文學相對論」？閱讀Yabung的文字時，Apyang感受到親近傳統的意念與感謝，以及伴隨學習而來的壓力。書寫下來的本質並非成果檢視，而是再次思考行動的意義與價值。Yabung欣賞Apyang敘事視角的靈活切換，並指出其文末的意象描摹，往往能瞬間凝聚情感的重量。

隨後，Yabung朗讀Apyang作品〈梅花〉。部落中人人都有自己的故事，某些看似乖張的行為，實則是對命運大肆抗議，族人因為理解彼此的痛苦，往往能默許這類情緒的存在。Apyang朗讀Yabung作品〈表演與釋放〉，文中所言「我覺得我一定要這樣，好像很『釋放』」，貼合族人普遍的集體境遇。Apyang以「清創」定調Yabung的文字，如同拆開繃帶，讓傷口現形，會痛，但刺激過後總能帶來舒緩，讓人重新尋得療癒之道。Yabung回應，當時的她面臨文化模型與生活經歷的衝突，必須揭開傷疤，注視其中的斷裂，才能釐清過去、現在與未來的方向。

本場活動前，Yabung曾思考是否要將朗讀文章改得更「文學」？她回溯撰寫碩士論文階段，深覺無法以他人標籤詮釋自我身世，因此去除文獻探討，著墨家庭故事。理論性架構如何談論口述經驗？日常的敘事能否稱為文學？在創作中，Yabung嘗試讓短小的篇章涵蓋歷史與議題，更要成為情感的載體。

回歸生活現場，雙方都曾經歷文化震盪。Apyang回憶起前任漢人伴侶某次刻板印象的言論，儘管明白對方沒有惡意，但依然感到被冒犯，如今則希望以文字整理當時的情緒。Yabung分享與河洛人丈夫的日常，體會到面臨異質文化時，要走出單一觀點，讓書寫成為彼此間的橋梁。馬翊航補充，不同世代的人擁有獨特的生命經驗，透過個人視角切入，或許更能為議題帶來多元的解讀。

活動尾聲，Yabung朗讀〈太魯閣族文化裡的性別角色〉，Apyang朗讀〈褲腰之間是你的墾荒之地〉。馬翊航指出，這兩篇作品都揭開了不易討論的性別問題，前者透過長照勞動展現性別分工的張力，後者探討「性」之中勞動與愉悅的複雜性。當「說故事」成為原住民傳統知識的起點，能翻轉殖民與敘事霸權，帶來行動，催生一本又一本文學創作。

