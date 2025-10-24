長暝厚夢，心事袂輸鸚哥興喋。

覕佇年歲內底的野獸，陰鴆陰鴆，不時探頭，咬人三寸深。

日子家己勻勻仔湠開。一寡想法，聊聊仔、寬寬仔浮起來──靈魂的色水，親像歌詩。

著算一疕仔、一屑仔色水，四常想欲用來畫，畫出淡薄仔啥物的彼款情緒，敢若𢯾壁鬼，自暗毿的所在衝出來。

畫佇目睭內的世界，我上佮意自由清氣，嘛佮意飄撇、放浪的鹹汫，晟養色緻，當人間漸漸睏坦敧……

畫佇記持的物仔，上蓋影目，𪜶真狡怪、聳鬚，不而過我出手一畫就見骨，一筆就消蝕。

畫你，不知是按怎，煞畫出重重沓沓的尪仔，予我規暝厚夢。