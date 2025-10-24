李進文／日式眠夢
長暝厚夢，心事袂輸鸚哥興喋。
覕佇年歲內底的野獸，陰鴆陰鴆，不時探頭，咬人三寸深。
日子家己勻勻仔湠開。一寡想法，聊聊仔、寬寬仔浮起來──靈魂的色水，親像歌詩。
著算一疕仔、一屑仔色水，四常想欲用來畫，畫出淡薄仔啥物的彼款情緒，敢若𢯾壁鬼，自暗毿的所在衝出來。
畫佇目睭內的世界，我上佮意自由清氣，嘛佮意飄撇、放浪的鹹汫，晟養色緻，當人間漸漸睏坦敧……
畫佇記持的物仔，上蓋影目，𪜶真狡怪、聳鬚，不而過我出手一畫就見骨，一筆就消蝕。
畫你，不知是按怎，煞畫出重重沓沓的尪仔，予我規暝厚夢。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言