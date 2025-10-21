在那塊裸露的黃土上

兩隻兔子非常顯眼

幾乎像刻意擺在砂石上展示

牠們肯定急著想找地方躲

但一時難以拿定主意。

臨近生長稀疏細草的土坡

公母難辨，較普通的那隻兔子

已經接近藏身的洞穴

像團掉在籃子外的髒襪子

牠的朋友

處於危險的正中央

白亮的光壓制住他的軀體與四肢

腹部下，短小樹根般

黑與深藍的陰影。

牠如此英俊

耳朵像又長又挺的葉子

頎長的後腿，隨時在忍耐的弓

不動，牠淡漠的回視

步道上看著的我

似乎對牠剛剛從事的可鄙之事

毫無羞恥。牠慢條斯理地

經過我（磁石般

沉甸甸的眼睛）

清洗牠手上惡習的痕跡

我以為自己還能置身事外

那隻醜兔子早

消失得無影無蹤



