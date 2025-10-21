陳柏煜／兩隻兔子
在那塊裸露的黃土上
兩隻兔子非常顯眼
幾乎像刻意擺在砂石上展示
牠們肯定急著想找地方躲
但一時難以拿定主意。
臨近生長稀疏細草的土坡
公母難辨，較普通的那隻兔子
已經接近藏身的洞穴
像團掉在籃子外的髒襪子
牠的朋友
處於危險的正中央
白亮的光壓制住他的軀體與四肢
腹部下，短小樹根般
黑與深藍的陰影。
牠如此英俊
耳朵像又長又挺的葉子
頎長的後腿，隨時在忍耐的弓
不動，牠淡漠的回視
步道上看著的我
似乎對牠剛剛從事的可鄙之事
毫無羞恥。牠慢條斯理地
經過我（磁石般
沉甸甸的眼睛）
清洗牠手上惡習的痕跡
我以為自己還能置身事外
那隻醜兔子早
消失得無影無蹤
