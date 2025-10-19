翁宇雯／故宮百年、南院十年與我的十七年

▋初見故宮

我與故宮的初次會面，要晚過許多人。十四歲那年，因著校外教學第一次踏進北院。當時故宮尚未改建，入口與廊間都顯得古樸典雅，走進去宛如穿過一條神祕而幽深的時光隧道。

課本裡熟悉的圖像：〈翠玉白菜〉、〈毛公鼎〉，以及一幅幅高懸的山水巨軸，忽然真切地立在眼前。隔著玻璃，在柔和燈光下泛著內斂的光澤，不事張揚，卻自有一種跨越古今的恆久魅力。那一刻，我心中悄然萌生了一個願望：若能天天與國寶為伴，該有多好。誰能料想，這個青澀的心念竟會在多年後實現？當時凝視的那些文物，正默默等待著它們生命中的又一次旅程：越過濁水溪，從台北盆地南下嘉南平原，在昔日甘蔗田上建立新的殿堂。命運的奇妙在於，2008年，我也成了故宮的一員，投入正值關鍵時刻的南院籌建工程，從無到有地為這些國寶打造一個全新的亞洲舞台。

▋北院歲月

入宮的最初幾年，首要任務是為南院展覽與典藏作準備。南部建築尚未成形，文物依然靜居台北，我的日常就在北院展開，偶爾南下嘉義田調，為未來的亞洲藝術文化博物館尋找定位與方向。

南院處像是博物館最高級的特訓班。院長與副院長指導我們政策與專業的平衡，資深前輩與技工友大哥們傳授策展與布展的心法，而國寶級文物則是最沉默卻也最嚴苛的老師，透過重量與細節，時時提醒我們敬畏與耐心的功課。最難忘的是第一次被帶進傳說中的「山洞」：推開厚重的鐵門，眼前是一條深長的隧道，兩側鐵箱靜靜矗立，如鐵壁般守護珍寶。當我們小心翼翼打開鐵箱，層層包裹的錦盒映入眼簾，那混合著木絲與棉絮的氣息撲面而來，我這個鼻炎患者頓時噴嚏連連。就在激動與狼狽並存的瞬間，包覆其中的瓷器終於在燈光下顯現真容。我忽然意識到：從展覽入口的隧道，到庫房深處的隧道，少年時仰望的殿堂，如今化作肩上的責任。「國寶」不再是課堂上的圖片，不再是隔著玻璃的遙望，而是能承托在掌中的溫度與氣息。我已從故宮的觀者，成為守護者。

▋南院築夢

仍記得初踏南院工地時：烈日、黃沙、泥濘與碎石，一切從零起步。

那段歲月中，我們經歷展示設計與工程規範的拉鋸，文物購藏與捐贈的奔走，每一道細節都是前所未有的學習與考驗。策展流程表面上井然有序：選件、運輸、展示、導覽、推廣……環環相扣；但真正投入其中，往往像千軍萬馬撲來。無止境的會議與報表，構成了一首愈發緊湊的樂章。

養兵七年，終於盼到2015年開館的那一天。無論前夜多麼忙亂，都得換上正裝，迎接這一刻。

我站在陶瓷展廳裡等待為第一批訪客導覽，口中喃喃複習著文物解說，腦海裡預演著各種突發狀況。忽然，遠處傳來腳步與談話聲，所有的不安都化作一種篤定的平靜，我深吸一口氣，走上前去……那天的空氣是顫動的，不僅因為人潮，更因為所有參與籌建夥伴的心跳一同共鳴。鋼筋與石材築起體骨，典藏與展覽點亮靈魂，至此，一座博物館昂然誕生。

▋策展座標

進入故宮的第一年，我便被交付重任：策畫越南青花瓷特展。展場裡，一位來自越南的新住民母親牽著孩子，指向瓷器上的紋飾，眼神裡流露出對家鄉的思念。那一刻，我領悟到，文物並非靜止的物件，而是能在不同座標上折射出人們對記憶與歸屬的渴望。

南院自創立以來，便承擔起「亞洲藝術文化博物館」的使命，在台灣這片土地上，為來自亞洲各地的文物重新界定座標。這些文物原本分散於不同的文化與地理脈絡，如今因展覽而聚合，得以在新的場域中對話。開幕首展之一以明代青花瓷為主角，這股藍白風尚不僅透過官方樣式傳播，也藉由船隻與洋流的載運，在亞洲各地刺激了新的生產與風格；同時國際借展又以日本伊萬里瓷器為題，描繪這股藍白熱潮如何從東亞延伸至歐洲。正是透過這些海上路線的實踐，我將視野從波濤之上的陶瓷延伸至陸路上的伊斯蘭玉器。它們隨著高山、荒漠、駱駝與商旅隊伍移動，最終落腳紫禁城。在這些異域玉器的座標中，我看到的不僅是材質的差異，更是權力、品味與文化往返的軌跡。從海洋到陸地，從船隻到駱駝，這些豐富與對照正是亞洲濃烈交織的心跳，激發了我們對故宮文物的深層感動。

育嬰假前，我策畫了「泥土的座標」特展，以最熟悉的陶瓷妝點亞洲文化的座標系。對我而言，這既是階段性的收束，也是最完整的回望。每一次策展，都是替文物尋找新的落點；當不同觀眾走進展場，觀賞文物、觸碰記憶時，那些座標便悄然延伸，不再只是歷史的標記，而是在人心裡生成另一個座標，一個屬於情感的、此時此地的座標。

▋十七年的註腳

故宮走過百年，南院走過十年，而我成為故宮人也已十七年。

暫時離開崗位的這些年，我將時間交給孩子，也把自己放在故宮之外。從母親的角色望進去，故宮有了不同的面貌：在社群裡，它是親民而有趣的貼文；在展場中，它是孩子好奇探索的舞台。小翠與哈奴曼成了他們追逐的身影，也成了我們假日的風景。這樣的觀看，讓我明白故宮不只是高聳的殿堂，而是與生活交織的存在。如今，我即將重返這個見證了我從青澀到成熟的地方，帶著研究的專業與母親的眼光，繼續為這些古老的文物尋找屬於當代的聲音。

南院的十年，是故宮百年歷史中一個特殊的篇章。如果說故宮的成立是在動盪中誕生，播遷是在戰火中求存，外雙溪的落成是在流離中安身，那麼南院的開館，則是在和平中選擇，在富足中擴展，為故宮開創另一種可能。

我只是故宮百年長河中的一個小註腳，有幸見證這座博物館在島嶼上扎根。從北院到南院，典藏與展覽如同呼吸，此起彼落。南院不是誰的復刻，也不是誰的致敬，而是台灣土生土長的特有種。它的枝葉隨著南風舒展，也將繼續在這片島嶼的日常裡，綻放屬於自己的花朵。