戴郁文／從捷克借展談故宮的國際交流：冷戰到今日的新舊融合

長在台灣人共同意識中的一株白菜，陪伴故宮走過百年院史，如今第一次離開亞洲，抵達歐洲的心臟。〈翠玉白菜〉率領130組院藏文物，現於捷克國家博物館展出「故宮文物百選及其故事」（展至2025年12月31日），為期三個多月。這不只是院藏文物首度踏上捷克，也是〈翠玉白菜〉在歐洲的首次亮相。為迎接故宮百年院慶首場海外特展，捷克國會甚至專門修改法律，確保台灣文物能安然歸還。作為主視覺的小小白菜也超越工藝之美，成為文化外交與歷史對話的象徵。

▋冷戰下的中華文化正統

故宮百年，不只是典藏的歷史。從戒慎小心到擁抱開放，從落地生根到對外交流，每一步都是時代與台灣氣質的共同書寫。這批跨越數千年的宮廷典藏，在1949年隨著民國政府渡海來台，被視為「中華文化正統」的標誌。因此在冷戰年代裡，每一次借展都如履薄冰，牽動著中國代表權之爭，努力避免在異國法庭淪為政治角力的標的。

1961年頂著「自由中國」名義的故宮文物首次大規模赴美，在華府國家藝廊、紐約大都會博物館等五大場館巡迴，共吸引約48萬人次參觀。這場展覽背後，是台美八年的艱難談判，美方最終派出驅逐艦護送，國務院也承諾一旦遇上司法爭議，將向法院建議豁免扣押，總統更親自出任名譽倡導人。此後故宮文物參與1964年紐約世博、1970年大阪萬博，都延續這份強烈的外交宣示意味。

對冷戰年代的中華民國政府而言，故宮並非只是學術機構，而是深陷國際政治與國族認同戰場的文化堡壘。在此期間，全球不乏有以國寶擔任外交使者的例子，法國的〈蒙娜麗莎〉遠赴美國、日本和蘇聯，梵蒂岡的〈聖殤像〉也現身世博會，肩負政治與文化雙重使命。然而與歐洲國寶不同的是，故宮文物的代表性並非不言自明。它們在國際舞台上被賦予中國正統的地位，在台灣島內，卻反射出社會對於身分認同的多重想像。

這段歷史奠定了故宮走向國際的基礎。隨著國際局勢與台灣定位的變化，文物借展已不只是文化外交的試探，而是一條從高度戒備走向逐步開放的軌跡。

▋千禧年前後的轉身

進入二十一世紀之交，故宮的海外借展逐漸走出冷戰陰影，與世界各地的頻繁交流，也早已打響名號，讓本館成為國際旅客的必訪之地。2014年，早已榮升國人心中鎮院之寶的〈翠玉白菜〉首次出國，與兩百多件院藏文物一同登場於日本東京國立博物館「台北國立故宮博物院──神品至寶展」，蔚為盛事。展期雖長達三個月，但〈翠玉白菜〉卻只停留兩周便返台，據傳觀光署也曾建議如此安排，以回應來台旅客的期待。它在日本吸引平均單日2.1萬人次湧入，打破1974年〈蒙娜麗莎〉借展東博時單日1.8萬人次紀錄。媒體鋪天蓋地的報導與觀眾熱烈反應，讓我們的小白菜再度大幅提升國際知名度。

安全保障依舊是故宮借展的前提。日本國會特別為此通過《海外美術品等公開促進法》，確保我國文物免遭強制執行或假扣押。基於互惠原則，2016年日本亦將151件珍品送至故宮南院展出，其中包含68件國寶級文物與重要文化財，堪稱日本對外借展中最為隆重的一次。

千禧年後的故宮已經換了新姿態，以文化資產價值為核心，建立與世界博物館的專業對話。策展也更注重跨文化的詮釋，採取更主動的交流。最新的捷克借展，正是這種轉型的實例。將故宮經典與捷克文化生活巧妙連結：〈翠玉白菜〉對應酸白菜、〈清人狻猊圖〉呼應捷克國徽的獅子，再以〈墨玉貓〉回應當地日常喜愛的動物，讓古老典藏更貼近異地觀眾的感受。

▋從名品白菜看見台灣新力量

如果說海外借展體現的是故宮與世界的對話，那麼在台灣本土，則是另一段文化在地化的故事。故宮文物來台初期多被視為政權正統的見證，展示風格偏向菁英導向，強調歷代帝王與宮廷藝術的輝煌。隨著社會轉型與觀眾需求改變，人們的目光逐漸轉向那些容易引起情感共鳴的器物，其中最具代表性的，正是〈翠玉白菜〉。

這株小白菜在清宮並非最受重視，歷史文獻上的訊息也有限。在台首次公開展示後，因親切造型和新穎展陳方式而受到歡迎。1968年它被印在古物郵票上走入千家萬戶。後來又被賦予「嫁妝」、「清白」、「多子多孫」等故事詮釋，使其承載更多庶民想像。它的展示櫃始終圍滿群眾，讚嘆其小巧精緻、尋找它身上的蝗蟲與螽斯。〈翠玉白菜〉如今已成為全民共同記憶的一部分，甚至和〈肉形石〉、〈毛公鼎〉組成「故宮三寶」和「酸菜白肉鍋」。

任何人都能在YouTube找到〈翠玉白菜〉的8K影像，它的吉祥物化身「小翠」也被製作成鑰匙圈、玩偶等文創商品。無所不在的故宮南院小編，更曾在Threads大力放送翠玉白菜的各種身姿，有效拉近了故宮與大眾的距離。

「新舊融合」已成為今日故宮對話世界的關鍵策略，而〈翠玉白菜〉的流轉過程，正是最生動的案例：從清宮一隅的器物，到台灣全民記憶，再到捷克展場裡的跨國明星。它的旅程說明了文化如何在不同脈絡中表徵新意義，也展現出台灣能藉由文化力量強化自身的獨特性。它的成名也證明，文化價值並非僅由專家與典籍決定，而是透過社會氛圍、媒體傳播與觀眾參與不斷重塑。這也正是台灣的故事。在邊緣中逐步找到舞台，並在世界注視下，成為無可替代的存在。