陳克華／你知道我不是那種人

你知道我不是那種

會坐下來等待花開的人；

我只可以剛巧坐下來

就見到雲冉冉升起的





那種人。你知道我可以長夜痛哭

但從不奢望黎明走近

我不要有人拍拍我肩膀

擦我眼淚──





你知道我是可以摔碎自己

至粉碎

只為了向你證明破鏡重圓

猶有痕──的那種人：





不是每一件事你皆可挽回，拼回去，完好如初

世上沒有所謂第二次機會：

「人生呵，我奈何不了人生呵……」





然後有人突然出現在濃霧的街頭

為了看清臉

我知道我必須等霧散去──這時突然





有聲音附在耳邊：「難道你還不明白

人生的真相，便是除了等待

別無選擇……」



