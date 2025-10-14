陳克華／你知道我不是那種人

聯合報／ 陳克華

你知道我不是那種

會坐下來等待花開的人；

我只可以剛巧坐下來

就見到雲冉冉升起的


那種人。你知道我可以長夜痛哭

但從不奢望黎明走近

我不要有人拍拍我肩膀

擦我眼淚──


你知道我是可以摔碎自己

至粉碎

只為了向你證明破鏡重圓

猶有痕──的那種人：


不是每一件事你皆可挽回，拼回去，完好如初

世上沒有所謂第二次機會：

「人生呵，我奈何不了人生呵……」


然後有人突然出現在濃霧的街頭

為了看清臉

我知道我必須等霧散去──這時突然


有聲音附在耳邊：「難道你還不明白

人生的真相，便是除了等待

別無選擇……」


