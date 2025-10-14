陳克華／你知道我不是那種人
你知道我不是那種
會坐下來等待花開的人；
我只可以剛巧坐下來
就見到雲冉冉升起的
那種人。你知道我可以長夜痛哭
但從不奢望黎明走近
我不要有人拍拍我肩膀
擦我眼淚──
你知道我是可以摔碎自己
至粉碎
只為了向你證明破鏡重圓
猶有痕──的那種人：
不是每一件事你皆可挽回，拼回去，完好如初
世上沒有所謂第二次機會：
「人生呵，我奈何不了人生呵……」
然後有人突然出現在濃霧的街頭
為了看清臉
我知道我必須等霧散去──這時突然
有聲音附在耳邊：「難道你還不明白
人生的真相，便是除了等待
別無選擇……」
