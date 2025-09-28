聯副／2026聯經人文企業獎開跑
第三屆「聯經人文企業獎」即日起開始徵件至11月28日。此獎由聯經出版於2024年創辦，分為「社會關懷獎」、「藝文推手獎」、「教育提升獎」、「地方發展獎」及「生態保育獎」五大面向，並區分「企業」與「非營利組織」兩組，鼓勵不同規模的企業與團體參與。歡迎企業與組織報名參與，詳情請見網站：https://linkingthink.com/lkawards，或電洽02-86433972林先生。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
