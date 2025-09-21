堀込憲二／小磁磚、大歷史──Formosa之美麗磁磚

磁磚圖案反映文化

台灣地處海上交通的重要航道，自古以來便是多元文化、物資與人群匯聚之地。從磁磚上亦可見到這些文化的影響，例如：在淡水英國領事館內可見世界知名的「維多利亞磁磚」（Victorian Tiles），台北賓館的十七座壁爐上，也裝飾著日治時期初期輸入的維多利亞磁磚。

而曾風靡台灣乃至整個東南亞華人地區的，則是被稱為「馬約利卡磁磚」（在台灣俗稱「花磚」）。「馬約利卡磁磚」起源於伊斯蘭陶器與磁磚，發展於十五至十六世紀的義大利，其鮮豔的多彩風格使這種陶器被稱為馬約利卡陶器。英國著名的陶瓷公司明頓（Minton）將此風格應用於裝飾磁磚，並以「Majolica Tiles」之名登錄於產品型錄中販售，「馬約利卡磁磚」這一名稱自此逐漸廣泛流傳開來。

日本也仿效英國製磁磚的風格進行製作，同時承襲明頓公司的命名，將其產品稱為「馬約利卡磁磚（マジョリカタイル）」，並大量外銷。在設計上，除了英國風格圖案外，亦研究並收集華人喜好的圖樣，專為東南亞華人市場設計生產。「馬約利卡磁磚（Majolica Tiles）」雖非正式名稱，但在日本至今仍沿用此稱呼。歐洲各國亦有不同名稱，有時被稱為「裝飾磁磚」、「彩磁」等。「馬約利卡磁磚」多為浮雕且色彩繽紛，裝飾效果極佳，深受台灣民眾喜愛，至今仍常見於傳統建築中。

替代性裝飾材料

目前台灣所見的「花磚」均為「馬約利卡磁磚」，九成以上為日本製造。這些磁磚原本並非為日本國內使用所設計，大多為外銷產品，原因是日本傳統民宅多以木、土、草、紙為建材，磁磚的使用空間有限，僅應用於部分西式建築、商業建築與公共浴場等處。日本製馬約利卡磁磚多產於1920至1930年代，並大量出口至台灣、東南亞（如新加坡、馬來西亞、印尼）、南亞（如印度）、中國東北等地，至今這些地區仍可見其蹤跡。特別值得一提的是，東南亞的土生華人（海峽華人）所建築的房屋，常見具有獨特的「Peranakan（峇峇娘惹）樣式」，如新加坡的店屋建築，便常以華麗磁磚裝飾其外牆與內部。這些建築所用磁磚混合了英國、日本、德國、荷蘭、比利時等地製造的裝飾磁磚。

在台灣主要的傳統建築「閩南式建築」之廟宇或民宅中，原本即具有豐富裝飾（如雕刻、彩繪、剪黏、壁畫等），但也常以馬約利卡磁磚作為替代性裝飾材料。由於磁磚價格相對低廉，施工簡便，並具備與傳統裝飾風格不同的現代感，因此廣受歡迎。台灣人也常於住宅改建或家中喜事時使用這類磁磚進行裝飾。

金門縣民宅的印度神祇圖案磁磚。（圖／堀込憲二提供）

「花磚」一詞源於手繪磁磚畫

日本製馬約利卡磁磚採用源自英國的「乾式成形法」（以粉末陶土加入3-5%水分後壓模成形）製成，屬於硬質陶器磁磚，與磁器質磁磚不同，具吸水性。雖原為室內牆面與地板使用之材料，但在台灣卻常見用於建築外牆與屋簷等處，形成其獨特之處。

此外，台灣也常見另一類裝飾性磁磚──「手繪磁磚畫」，極具台灣特色。這類磁磚由本地畫家於白色空白磁磚上手繪花鳥、吉祥圖樣、名勝風景、民間故事與歷史場景等，展現出成品磁磚無法比擬的獨特圖樣，深受台灣民眾喜愛。戰前至戰後初期，台南曾有多家手繪磁磚畫工坊，專為廟宇、住宅或墓石製作磁磚。台灣「花磚」一詞的使用，也被認為起源於這類工坊的手繪磁磚畫。

有趣的是，台灣也曾引入本為日本出口至印度市場的印度神祇圖樣磁磚，或描繪荷蘭風景的磁磚。金門地區更可見由東南亞華僑返鄉時帶回的歐洲製磁磚。其中，印度神祇圖案磁磚常見於金門、澎湖與台灣本島的民宅，如印度最重要的神祇「黑天」（Krishna）、象頭神「加內沙」（Ganesa）、象徵水與豐饒及財運的女神「辯財天」（Sarasvati），以及印地語文字圖樣磁磚等。

至於荷蘭風景磁磚，在台灣民宅中亦屢見不鮮，許多使用者並不知其為荷蘭風景圖案，而僅以其溫馨、寧靜的圖像──如一名母親與兩名孩童佇立於海邊的場景──加以喜愛與採用。又如金門與澎湖民宅中常見的英國製直式五塊一組的磁磚，原本為壁爐兩側所設計，但由於其直式構圖與對聯形式相似，因此被巧妙地運用為牆面裝飾，堪為既有磁磚活用於台灣民宅的代表例證。

磁磚作為一種建材，一方面具有防水與耐久功能，使人聯想到浴室、廁所與廚房等空間，但同時也是兼具保護與裝飾功能的優良材料。建築「想要美麗」的基本願望，結合了來自世界各地的建築樣式、生活型態與宗教信仰，發展出繽紛多樣的磁磚圖樣。儘管磁磚只是一片小小的方塊，背後卻蘊藏著深厚意涵，凝聚著各國文化與傳統圖紋的特色。

雲林縣民宅的荷蘭風景圖案磁磚。（圖／堀込憲二提供）