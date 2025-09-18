人生不相見，動如參與商 ──杜甫〈贈衛八處士〉

我見過你

但不認識你

我清楚你臉龐，還有肉體的

每一處細節

但從沒撫摸過你

我知道你的亮度

知道你一生的厚重

但我總是輕巧地滑動你

在一湖池水

任波動擴散你高光的時刻

我知道，我這一生

因為夠卑微所以始終遠遠看你

你總是告訴我你離我夠近

每一次的共感，都有你

當我想念你，我隨時都能

觸碰你的髮際

整座雲端的銀河已經透過你

為我張羅閃爍的愉悅

你是有安慰的

懂得彌補我這一生

缺乏愛的遺憾。



