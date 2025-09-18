陳昌遠／撫慰
人生不相見，動如參與商
──杜甫〈贈衛八處士〉
我見過你
但不認識你
我清楚你臉龐，還有肉體的
每一處細節
但從沒撫摸過你
我知道你的亮度
知道你一生的厚重
但我總是輕巧地滑動你
在一湖池水
任波動擴散你高光的時刻
我知道，我這一生
因為夠卑微所以始終遠遠看你
你總是告訴我你離我夠近
每一次的共感，都有你
當我想念你，我隨時都能
觸碰你的髮際
整座雲端的銀河已經透過你
為我張羅閃爍的愉悅
你是有安慰的
懂得彌補我這一生
缺乏愛的遺憾。
