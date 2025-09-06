柏森／過渡帶我們去嬉戲

推薦書：李長青《我以為季節長在樹上》（印刻出版）

詩人李長青的新詩集《我以為季節長在樹上》以台語、華語二者作為混語的嘗試，並深入散文詩的規格。起初閱讀感覺到新奇，過往書本儘量會著重在單一語言的創作，或如近年台語書籍越盛出版，華文可能是作為相對的輔助等等，然而在李長青的書中，似乎想讓這兩個語言「自然」地交融在一塊，讓人想到日常生活中，我們一樣是待在混語的社會環境下生長。

詩集不安排分輯，而是透過字型的改變去明列華文、台文，不過在詩中則常見語詞相融，有時感覺牙牙學語，有時匯合出新的隱喻。由於語言的思維邏輯不同，詩收納著兩份敘事，並自有新意。

讀者或可再理解為詩人嘗試著某種口語的性質去擴充混語的可能，諸如在〈夢〉一詩遊玩字音的相似──硞碌（khok-lok）和可樂的諧音──又或是在〈台中的樣子〉、〈日時暗暝〉、〈防風林〉等等，台語在之間偶爾成畫龍點睛的存在，它不單是效果，更是深層情感記憶的彰顯，詩人藉兩個語言的相結合揉捻出一種競逐的魅力，無誰高誰低，甚至帶有純真的雅致。

於是這本詩集略加注重閱讀過程的音韻，那是必須「讀」出來的口氣。須被吟念的詩，不自覺引人走近詩人的心思，聲音、節奏和色彩將文字提點著「情」，在感性中思辨，是《我以為季節長在樹上》一詩集重要的核心，亦是讀者可以依循的軌跡。

詩人書寫給摯友也是作家張經宏的詩（〈浪花捲走你的身體〉、〈經宏遠行〉、〈你的追思會〉三首）分別是綿密而輕微地，僅僅藉修辭去抽出思緒的線頭。在〈浪花捲走你的身體〉寫道：「時間低答，抵達而你／乘浪（滴滴答答）；太陽底下眾多聲情／持續裂解持續低鳴（回放的）／含笑花」，感覺某種抑制、擔憂潰堤，從而轉換得出溫柔。

在散文形式的體裁裡，詩的局限被減輕，不過也使我們不得不考慮，散文詩的規格，是在於形式上的轉變，還是它略為隱晦地涉及意象，不集中在內，相對強調出鬆散的質地。這也在在反映著散文詩的結構如何消化意象，相比而言它不過於緊密，反之讓讀者有停頓下來的感受。這使得詩的形式雖然模糊，卻也重新調整散文詩的「散文」：既是指代詩人思辨的延遲，亦是李長青調度混語之間（華語、台語），藉由散文詩的長度和鬆散，讓讀者較能吸收台語詩中不熟悉的詞彙。

如此，這本詩集的感受性大於其企圖，它十分私密但誠心期待被察覺，越過兩相差異的語言邊界，最後仍處理著私己的想像與眺望。不難說，詩人試驗是一次待熟悉的過渡，因此詩集充滿活力，無論係自生活本身，又或是創作的角度，對比給予肯定的答案，詩人選擇徘徊於提問的方式，他不確定卻有前進的動力，對於一本詩集的誕生是可貴的經驗，而《我以為季節長在樹上》為我們展露的恰恰是李長青的心意。